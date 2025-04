Google utilizza l’IA per difendere gli utenti dalle truffe

L’intelligenza artificiale (AI) trova sempre più applicazioni in vari settori, come evidenziato nel Google Ads Safety Report 2024. Questo report di Google illustra le soluzioni implementate per garantire la sicurezza degli utenti e degli inserzionisti nel settore della pubblicità online. L’AI risulta fondamentale nella protezione della piattaforma da annunci malevoli, contribuendo a minimizzare il rischio di frodi online. Nel report, si afferma che l’AI è stata coinvolta nel 97% delle decisioni riguardanti la legittimità delle pagine web, velocizzando notevolmente i processi di valutazione. Grazie a queste tecnologie, Google ha sospeso oltre 39 milioni di account e rimosso oltre 5 miliardi di inserzioni.

Il report analizza anche la problematica degli annunci deepfake, che impersonano figure pubbliche e spesso sono associati a tentativi di frode. Per affrontare questo problema, Google ha creato un team di oltre cento esperti che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per identificare i deepfake, riuscendo a chiudere oltre 700.000 profili fraudolenti. Comparando con l’anno precedente, il report evidenzia un calo del 90% delle segnalazioni di frodi legate ai deepfake, risultato dell’impegno di Google nella lotta contro le frodi pubblicitarie.

Inoltre, viene sottolineata l’importanza della trasparenza, con oltre il 90% delle inserzioni provenienti da account verificati. Per quanto riguarda la pubblicità politica, Google ha visto quasi 9.000 nuovi inserzionisti certificati e oltre 10 milioni di annunci rimossi. I progetti di sicurezza continueranno anche quest’anno, supportati da ulteriori sviluppi dell’AI.