Google svela le novità di Gemini: un’assistenza sempre più personalizzata

Il Google I/O 2025, in programma a breve, rappresenta un evento cruciale per il futuro di Google, con un focus particolare sull’intelligenza artificiale. L’azienda presenterà significative innovazioni riguardanti Gemini, l’AI che sta per ricevere miglioramenti sostanziali. Secondo Josh Woodward, vice presidente di Google Labs e Gemini, l’intelligenza artificiale diventerà più personale, proattiva e potente.

Gemini potrà accedere alle informazioni nell’account Google dell’utente, come Gmail e Drive, con il permesso dell’utente. Inoltre, l’assistente sarà in grado di anticipare le necessità dell’utente, offrendo suggerimenti prima ancora che vengano espresse richieste specifiche. La nuova versione, Gemini 2.5 Flash e Pro, sarà lanciata durante il Google I/O, migliorando significativamente le capacità di elaborazione dell’AI.

Nell’attesa dell’evento, Google prosegue lo sviluppo di Gemini, ora capace di modificare immagini e integrarsi con Google Drive. Gli utenti possono accedere più facilmente all’assistente AI tramite il pannello laterale di Drive, facilitando l’invio di documenti. Parallelamente, viene potenziata la AI Mode, una nuova modalità di accesso al motore di ricerca Google, che integra maggiormente l’intelligenza artificiale di Gemini. Gli ultimi aggiornamenti delle app Android e iOS permettono un accesso diretto alla AI Mode dal proprio smartphone, semplificando l’utilizzo della funzione. Questi sviluppi rappresentano importanti passi verso un’integrazione più profonda delle applicazioni AI nell’ecosistema di Google nei prossimi mesi.