Google sta sperimentando una funzione per l’analisi rapida dei documenti in meno di un secondo

Google, il gigante della ricerca web, sta affrontando la concorrenza di ChatGPT, che ha reso gratuito il proprio sistema di ricerca. Con una quota di mercato globale di circa il 90%, Google non sottovaluta questa sfida e sta testando nuove funzionalità integrate nel suo browser. Tra queste, vi è un sistema di analisi dei documenti locali, simile a quello di ChatGPT.

Recentemente, il test è stato riportato da Android Authority, grazie a un utente su X (ex Twitter) di nome Khushal Bherwani. In un video è stata mostrata una nuova icona a forma di graffetta accanto alle opzioni di ricerca tradizionali. Questa funzione permetterebbe agli utenti di allegare documenti archiviati localmente e di porre domande sui contenuti tramite la barra di ricerca del browser. L’obiettivo di Google sembra essere quello di offrire un servizio comparabile a quello di ChatGPT, dove l’analisi e la sintesi dei documenti sono tra le funzioni più apprezzate.

Tuttavia, questa novità solleva interrogativi significativi riguardo alla privacy e alla gestione delle informazioni sensibili contenute nei file. Sebbene l’integrazione di un sistema di ricerca avanzato possa rappresentare un notevole progresso, è fondamentale gestire con attenzione i dati privati per evitare rischi di violazioni della sicurezza e perdite di informazioni delicate.

Attualmente, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su questa funzionalità, e il test è circoscritto. Non è ancora chiaro se questa novità verrà implementata su larga scala in futuro. Tuttavia, l’iniziativa dimostra l’intenzione di Google di evolversi per rimanere competitiva rispetto alle soluzioni innovative offerte da concorrenti come OpenAI.

In un contesto in rapido cambiamento, in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando il panorama della ricerca online, questa nuova funzione potrebbe ulteriormente consolidare la posizione di Google, a condizione che vengano adottate misure adeguate per garantire la protezione della privacy degli utenti. La capacità di analizzare documenti direttamente nel browser rappresenta una potenziale evoluzione per il motore di ricerca, ma richiede un’attenta valutazione dei rischi associati.