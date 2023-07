Google sospende i lavori su un'app di chat IA per teenager

Google ha lavorato su un’app di chatbot mobile basata sull’intelligenza artificiale e rivolta agli utenti della Generazione Z, con personaggi digitali interattivi, secondo quanto riportato da CNBC. Tuttavia, l’azienda ha recentemente rallentato i lavori sul progetto a seguito di una riorganizzazione interna. L’app, chiamata “Bubble Characters”, offriva la selezione iniziale di un personaggio digitale parlante, che avrebbe interagito nelle conversazioni con gli utenti “simili a quelle umane” in un linguaggio appetibile per i più giovani. Il chatbot per la Generazione Z rappresentava solo uno dei vari progetti basati sull’intelligenza artificiale che Google ha sviluppato negli ultimi mesi: all’interno della sezione Assistant, che si occupa di assistenti virtuali o di conversazioni bidirezionali per diverse piattaforme, i dirigenti hanno dato priorità a Bard, concorrente di ChatGPT, nel contesto di una riorganizzazione interna che ha comportato anche la partenza di alcuni dirigenti chiave.

Come rivelato dalla corrispondenza visionata da CNBC, alcuni membri del team Bubble Characters sono stati invitati a mettere in pausa il lavoro sull’app per la Generazione Z per concentrarsi su Bard, in previsione del suo lancio. Nel frattempo, alcuni dei migliori ricercatori di intelligenza artificiale di Google hanno lasciato l’azienda per avviare le proprie società di chatbot, ottenendo investimenti sostanziosi. Una di queste è Character.AI, una società fondata due anni fa da ex ricercatori di Google, Noam Shazeer e Daniel De Freitas. La startup ha recentemente raccolto 150 milioni di dollari in una fase di finanziamento guidata da Andreessen Horowitz.