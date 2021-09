Google sta sviluppando ‘in casa’ processori centrali per i suoi computer notebook e tablet, confermando che i principali gruppi tecnologici considerano lo sviluppo interno dei chip come la chiave per la loro competitività, il tutto mentre continua la crisi di disponibilità di semiconduttori. Il colosso web californiano dunque prevede di implementare le cpu per laptop e tablet, che girano sul sistema operativo Chrome, e questo intorno al 2023, secondo quanto riferito da Nikkei Asia, che cita tre fonti che hanno familiarità con lo sviluppo di questo hardware. Naturalmente Big G è stato incoraggiato su questa strada dal chiaro successo di Apple che con i suoi chip M1 personalizzati ha anticipato tutti offrendo un prodotto estremamente competitivo e, soprattutto, ottimizzato al massimo con i suoi dispositivi. Anche grandi aziende come Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla, Baidu e Alibaba Group Holding stanno lavorando per costruire i propri semiconduttori per i loro servizi cloud e prodotti elettronici.

Parallelamente Google sta intensificando i suoi sforzi per costruire processori mobili per i suoi smartphone Pixel e altri dispositivi dopo aver annunciato che utilizzerà per la prima volta chip di processori interni – denominati Tensor – nella sua prossima serie Pixel 6, di rilascio imminente, che abbandonerano per la prima volta i chip di Qualcomm. “Le nuove Cpu e i processori mobili che Google sta sviluppando si basano sui architettura Arm, la società britannica di chip controllata da Softbank la cui proprietà intellettuale è utilizzata in oltre il 90% dei dispositivi mobili del mondo”, ha rivelato Nikkei Asia in un report. Il documento afferma inoltre che Google stia assumendo ingegneri di chip in tutto il mondo, inclusi Israele, India e Taiwan. I chip più piccoli possono aggiungere potenza di calcolo a dispositivi con raffreddamento limitato o passivo, come tablet, laptop sottili e leggeri e telefoni cellulari.