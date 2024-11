Google pubblica la prima anteprima per sviluppatori di Android 16

Google ha lanciato la prima developer preview di Android 16, seguendo la consueta tempistica per le beta degli sviluppatori che di solito inizia nel secondo trimestre. Con questa nuova programmazione, la versione stabile di Android 16 è attesa nel secondo trimestre del 2025. L’obiettivo principale di questa release è la riduzione della frammentazione, una problematica in cui vari dispositivi funzionano con versioni diverse di Android. Questa strategia mira a rendere disponibili le funzionalità fondamentali del sistema operativo a un pubblico più vasto e in tempi più brevi, migliorando la competitività rispetto a iOS.

La stabilità della prima grande versione di Android 16 è cruciale, poiché dovrà offrire a sviluppatori e aziende una base solida per le loro applicazioni, evitando ritardi o interruzioni dovuti a cambiamenti imprevisti. Oltre al rilascio principale dell’SDK previsto per il secondo trimestre del 2025, ci sarà anche un rilascio minore nel quarto trimestre, dedicato all’introduzione di nuove API per sviluppatori, favorendo una distribuzione più rapida delle nuove funzionalità.

Matthew McCullough, VP della gestione prodotti per l’ecosistema degli sviluppatori Android, ha annunciato che il rilascio principale avverrà un trimestre prima rispetto agli anni precedenti, così da allinearsi meglio con il programma di lancio dei dispositivi, permettendo a più dispositivi di ricevere la versione principale di Android tempestivamente.

Tra le novità dell’anteprima per sviluppatori di Android 16 si evidenzia l’introduzione di un Photo Picker, che consentirà alle app di richiedere accesso a foto sia dalla memoria locale che da quella cloud. Inoltre, Google ha presentato un’anteprima di Health Connect, dotata di API per la gestione dei registri sanitari, che permetterà alle applicazioni di leggere e scrivere informazioni mediche nel formato FHIR, uno standard internazionale per lo scambio di dati sanitari.

Per quanto riguarda l’installazione, la Developer Preview di Android 16 è disponibile come immagine di sistema, da installare manualmente sui dispositivi Pixel. Gli utenti dovranno tenere presente che passare a questa anteprima comporterà la cancellazione dei dati del dispositivo. Google continuerà a fornire immagini flashabili con ogni nuova build, offrendo agli utenti diverse opzioni per l’aggiornamento.