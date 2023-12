Google, problemi con Gmail: la posta arriva in ritardo

Gmail, il noto servizio di posta elettronica di Google, sta affrontando alcuni problemi tecnici che potrebbero causare ritardi nell’invio delle email. Secondo quanto riportato dal Dashboard di Google Workspace, la società ha iniziato a riscontrare anomalie alle 12:31 (ora della costa orientale degli Stati Uniti). Nonostante gli sforzi di Google per risolvere il problema, alle 14:13 non era ancora stata fornita una stima precisa per la soluzione definitiva. La situazione sta impattando diversi utenti. Durante i test, si è osservato che le email inviate dagli account personali a quelli lavorativi subivano ritardi significativi. Un report di 9to5Google ha evidenziato un’esperienza contraria, con le email personali funzionanti normalmente, mentre quelle inviate dagli account Workspace di Google non venivano ricevute come previsto. Downdetector, una piattaforma che monitora gli stati di funzionamento di vari servizi online, ha registrato oltre 700 segnalazioni di problemi relativi a Gmail. Ciò suggerisce che i problemi potrebbero non essere diffusi su larga scala, tuttavia, per coloro che ne sono colpiti, rappresentano un ostacolo non trascurabile, specialmente durante una giornata lavorativa.