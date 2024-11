Google potrebbe essere costretta a rinunciare a Chrome

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha richiesto al giudice Amit Mehta di costringere Alphabet, la holding di Google, a vendere il suo browser Chrome, una misura senza precedenti che potrebbe cambiare le regole del gioco nella regolamentazione delle grandi aziende tecnologiche. Questa richiesta segue una sentenza di agosto, nella quale il giudice Mehta ha stabilito che Google ha creato un monopolio nel settore della ricerca, infrangendo le leggi antitrust. Le pratiche scorrette dell’azienda hanno ostacolato la concorrenza, rendendo difficile per gli utenti passare a motori di ricerca alternativi.

I legali del Dipartimento di Giustizia stanno considerando sia misure comportamentali, che comportano la supervisione delle operazioni di Google, sia misure strutturali, come la vendita di Chrome. Si evidenzia come Google abbia scoraggiato attivamente la concorrenza, limitando le opportunità di innovazione. In particolare, l’analisi mette in luce la complicata transizione degli utenti verso altre piattaforme, poiché Chrome è il motore di ricerca predefinito su molti dispositivi.

La posizione dominante di Google è amplificata dalla grande quantità di dati raccolti tramite Chrome, essenziale per il suo modello di business pubblicitario. Una eventuale cessione del browser comprometterebbe non solo i ricavi ma anche la capacità di Google di monetizzare i propri servizi. L’udienza del 2025 sarà cruciale, poiché il Dipartimento di Giustizia presenterà misure per riequilibrare il potere di Google, inclusa la separazione di Chrome da altri prodotti.

Un tema chiave della controversia riguarda l’accesso ai dati. Si propone di rendere i dati di Google più accessibili a terzi, migliorando la competitività di startup e concorrenti. Tuttavia, la questione dell’utilizzo dei dati è complessa: le pratiche attuali di Google limitano l’accesso ai dati essenziali per lo sviluppo di soluzioni alternative.

Google prevede di fare ricorso contro la decisione di Mehta, in quanto la cessione di Chrome potrebbe avere gravi ripercussioni sull’ecosistema aziendale e sul suo status di leader di mercato. Scelte strategiche saranno necessarie per ritardare l’implementazione di misure drastiche che potrebbero ristrutturare l’azienda. Il ricorso sarà presentato solo dopo la decisione definitiva di Mehta prevista per il 2025.