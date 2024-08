Google Pixel Watch 3 e Pixel Buds Pro 2, scopri le loro funzionalità incredibili

È una Google scatenata quella dell’evento #MadebyGoogle del 13 agosto 2024. Dopo l’annuncio delle miriadi di funzioni IA della gamma Pixel 9, infatti, è arrivato anche il reveal dello smartwatch Pixel Watch 3 e degli auricolari Pixel Buds Pro 2, che vanno a completare il rinnovato portfolio dell’azienda.

Pixel Watch 3, disponibile in due formati da 41 mm e 45 mm, dispone di un rinnovato design con cornici più piccole di oltre il 16%, nonché di un’area dello schermo attiva più ampia di oltre il 40% sul modello da 45mm. Non manca inoltre un display Actua due volte più luminoso (fino a 2.000 nit) e con refresh rate dinamico 1-60Hz. Presenti poi molte attività sportive, comprese nuove funzionalità avanzate per la corsa che aiutano a pianificare gli allenamenti – con tanto di monitoraggio del recupero e del cardio.



Non manca il rilevamento della perdita di pulsazioni, che in caso può effettuare automaticamente una chiamata ai servizi di emergenza e condividere la posizione. Questa funzione sarà disponibile su Pixel Watch 3 a settembre 2024 in vari Paesi in Europa. Non abbiamo al momento dettagli chiari in merito a un possibile arrivo in Italia. Il sistema operativo dello smartwatch, in ogni caso, è Wear OS 5, combinato con “un’architettura ibrida a basso consumo energetico“.

Per quel che riguarda la disponibilità del prodotto in Italia, Pixel Watch 3 arriverà sul nostro mercato a partire dal 10 settembre. La versione Wi-Fi avrà un costo di partenza di 399 euro per il modello da 41mm, mentre quello da 45mm partirà da 499 euro. La versione LTE da 41mm partirà invece da 499 euro, mentre quella da 45mm avrà un prezzo a partire da 549 euro.

Arrivando agli auricolari Pixel Buds Pro 2, questi dispongono del nuovo chip Tensor A1 e di dimensioni più contenute del 27%. Google ha lavorato in modo importante anche in termini di comodità, rendendo gli auricolari più leggeri e integrando uno stabilizzatore girevole che li rende più stabili durante l’allenamento. Non manca una cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0, che si ricalibra rispetto all’ambiente circostante fino a 3 milioni di volte al secondo.



L’audio è supportato da un driver da 11mm che promette bassi potenti e acuti più fluidi, ma non manca anche la funzione Chiamata Nitida – che si può sfruttare con gli smartphone Pixel. C’è poi la funzione Rilevamento di Conversazioni, che utilizza l’IA per capire quando l’utente inizia a parlare, mettendo in pausa la musica e passando in automatico alla modalità Trasparenza. Quando si smetterà di parlare, verrà ripristinata la modalità di cancellazione attiva del rumore.

Per quel che concerne la disponibilità in Italia degli auricolari Pixel Buds Pro 2, questi ultimi saranno acquistabili a partire dal 26 settembre 2024 a un prezzo di partenza di 249 euro. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento direttamente al portale ufficiale di Google, mentre potrebbe interessarvi consultare il nostro articolo relativo all’annuncio della gamma Google Pixel 9 per scoprire anche i prezzi in ambito smartphone.