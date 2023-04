Google Pixel Tablet in arrivo, avrà connessione a banda ultra-larga ma non il 5G

Un tablet della linea Pixel di Google è atteso da tempo, ma sembra che ora l’annuncio sia davvero imminente: il dispositivo è stato sottoposto all’approvazione della FCC, la commissione federale per le comunicazioni statunitense. Tra le caratteristiche del device si scopre quindi che ci sarà la connessione a banda ultra-larga già presente negli smartphone Pixel 6 Pro e 7 Pro. Questo tipo di collegamento, per brevità UWB, è un sistema che utilizza altri dispositivi per fare da ponte nelle connessioni in modo automatico: il sistema ha bisogno però di diverse approvazioni dagli organi regolatori di tutto il mondo, ed è per questo che Google si è sottoposta all’approvazione della FCC con un modello chiamato GTU8P. Nella descrizione del brevetto si legge che questo tablet, naturalmente basato su Android, avrà solamente tre tipi di connessione: oltre alla banda ultralarga ci sono Bluetooth e Wi-Fi, ma nessuna connessione cellulare. Il Pixel Tablet è molto atteso perché dovrebbe presentare un nuovo sistema di comunicazione con smartphone e computer, permettendo di trasferire file in tempo reale tra dispositivi come già avviene ad esempio per i device Apple. La novità potrebbe essere mostrata nel dettaglio durante il prossimo Google I/O, la conferenza dell’azienda è attesa online in diretta streaming il prossimo 10 maggio.