Google Pixel Buds Pro 2 – Auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore – Cuffie Bluetooth – Grigio Chiaro

Price: 80,55€

(as of Dec 09, 2024 02:51:16 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Ascoltare per credere.

Realizzati utilizzando 45 milioni di input dei condotti uditivi, i Pixel Buds Pro 2 sono progettati per offrire il miglior comfort di sempre.

Il primo chip Tensor in un auricolare.

Concepito per l’AI, il chip Tensor A1 è 90 volte più veloce della velocità del suono.¹

Senti solo quello che vuoi sentire.

La cancellazione attiva del rumore con Silent Seal 2.0 si adatta all’ambiente e cancella fino al doppio del rumore rispetto a prima.¹

30 ore di autonomia di ascolto e ricarica wireless.

Goditi fino a 30 ore di autonomia di ascolto con la custodia e 8 ore senza.¹

Cambia l’audio automaticamente.

Permette di passare facilmente dalla visione di un film o di uno spettacolo sullo smartphone all’ascolto di una playlist sullo smartwatch.²

Ritrova gli auricolari in un batter d’occhio.

Trova il mio dispositivo può aiutarti a identificare la posizione esatta degli auricolari sulla mappa.³

Gli auricolari Pixel Buds Pro 2 sono progettati per massimizzare il comfort. In più, sono progettati per l’AI per offrire un suono immersivo di alto livello.

I Pixel Buds 2 sono piccoli, leggeri e comodi. Utilizza lo stabilizzatore girevole per rendere gli auricolari più stabili durante l’attività fisica oppure regolali nella direzione opposta per una comodità assicurata.

Concepito per GoogleAI, il chip Tensor A1 offre una funzione di cancellazione attiva del rumore due volte più efficace e un audio di prima qualità.

I Pixel Buds Pro 2 si collegano perfettamente al tuo smartphone e tablet Pixel. In più, Trova il mio dispositivo ti aiuta a ritrovare gli auricolari smarriti con estrema facilità.

Il Rilevamento di Conversazioni mette in pausa la musica quando inizi a parlare, perciò non dovrai più toglierti gli auricolari.

30 ore di ascolto con cancellazione attiva del rumore. Ricarica wireless. Resistenti all’acqua e al sudore.