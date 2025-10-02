Google Pixel 9a Unlocked Smartphone – AI Camera, 128GB, Viola

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€444.00 – €419.00
⭐ Valutazione: 4 / 5
Google Pixel 9a – Unlocked Android Smartphone with AI Camera, All-Day Battery and Advanced Security Features – Amethyst Purple, 128GB
Google Pixel 9a – Smartphone Android Sbloccato
Scopri il nuovo Google Pixel 9a, uno smartphone Android dallo stile unico e prestazioni eccezionali. Disponibile in un affascinante viola ametista con 128GB di spazio, questo dispositivo è progettato per accompagnarti in ogni momento della giornata.
Fotocamera Intelligente e Funzionalità Avanzate
Il Pixel 9a non è solo un telefono, ma un vero e proprio compagno per i tuoi ricordi. Con la sua fotocamera AI, potrai scattare foto incredibili in ogni situazione. Grazie alla funzione Aggiungimi, riprendere un gruppo non è mai stato così semplice: scatta una foto e aggiungi chi l’ha scattata, così nessuno sarà escluso!
Inoltre, la modalità Macro esalta i dettagli più piccoli, rendendo i tuoi scatti ancora più vibranti e ricchi di contrasto.
Design Resistente e Colorato
Con un design originale disponibile in diverse colorazioni, tra cui il vivace viola ametista, il Pixel 9a combina estetica e sostenibilità, essendo realizzato con materiali riciclati. È anche progettato per resistere a schizzi e cadute, offrendo una protezione efficace contro gli imprevisti quotidiani.
Batteria per Tutta la Giornata
Non ti preoccupare mai più della batteria! Il Pixel 9a è dotato di una batteria adattiva che dura oltre 24 ore. Se hai bisogno di ulteriore autonomia, attiva il Risparmio Energetico Estremo per estenderne la durata fino a 100 ore.
Vantaggi Pratici:
- Fotocamera AI per scatti straordinari e senza sforzo.
- Batteria a lunga durata per affrontare anche le giornate più impegnative.
Non perdere l’occasione di possedere un dispositivo che unisce eleganza, funzionalità e innovazione. Scegli Google Pixel 9a e trasformati nel protagonista dei tuoi momenti speciali!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €444.00 - €419.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Google Pixel 9a - Unlocked…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €161.49 - €119.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio Pieghevole…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €999.00 - €949.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Mova V50 Ultra Complete Robot…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,099.00 - €799.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €269.99 - €184.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 The new Amazon Kindle Colorsoft…