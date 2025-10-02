13.9 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Offerte

Google Pixel 9a Unlocked Smartphone – AI Camera, 128GB, Viola

Da StraNotizie
Google Pixel 9a Unlocked Smartphone – AI Camera, 128GB, Viola

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €444.00 – €419.00

⭐ Valutazione: 4 / 5

Google Pixel 9a – Unlocked Android Smartphone with AI Camera, All-Day Battery and Advanced Security Features – Amethyst Purple, 128GB

Google Pixel 9a – Smartphone Android Sbloccato

Scopri il nuovo Google Pixel 9a, uno smartphone Android dallo stile unico e prestazioni eccezionali. Disponibile in un affascinante viola ametista con 128GB di spazio, questo dispositivo è progettato per accompagnarti in ogni momento della giornata.

Fotocamera Intelligente e Funzionalità Avanzate

Il Pixel 9a non è solo un telefono, ma un vero e proprio compagno per i tuoi ricordi. Con la sua fotocamera AI, potrai scattare foto incredibili in ogni situazione. Grazie alla funzione Aggiungimi, riprendere un gruppo non è mai stato così semplice: scatta una foto e aggiungi chi l’ha scattata, così nessuno sarà escluso!

Inoltre, la modalità Macro esalta i dettagli più piccoli, rendendo i tuoi scatti ancora più vibranti e ricchi di contrasto.

Design Resistente e Colorato

Con un design originale disponibile in diverse colorazioni, tra cui il vivace viola ametista, il Pixel 9a combina estetica e sostenibilità, essendo realizzato con materiali riciclati. È anche progettato per resistere a schizzi e cadute, offrendo una protezione efficace contro gli imprevisti quotidiani.

Batteria per Tutta la Giornata

Non ti preoccupare mai più della batteria! Il Pixel 9a è dotato di una batteria adattiva che dura oltre 24 ore. Se hai bisogno di ulteriore autonomia, attiva il Risparmio Energetico Estremo per estenderne la durata fino a 100 ore.

Vantaggi Pratici:

  • Fotocamera AI per scatti straordinari e senza sforzo.
  • Batteria a lunga durata per affrontare anche le giornate più impegnative.

Non perdere l’occasione di possedere un dispositivo che unisce eleganza, funzionalità e innovazione. Scegli Google Pixel 9a e trasformati nel protagonista dei tuoi momenti speciali!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Google Pixel 9a Unlocked Smartphone – AI Camera, 128GB, Viola

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €444.00 - €419.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Google Pixel 9a - Unlocked…

Tapis Roulant Elettrico Pieghevole 10 km/h – Salvaspazio!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €161.49 - €119.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tapis Roulant Elettrico Salvaspazio Pieghevole…

Mova V50 Ultra: Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 24000 Pa

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €999.00 - €949.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Mova V50 Ultra Complete Robot…

ECOVACS DEEBOT X9 PRO: Aspirapolvere Robot con Autopulizia

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,099.00 - €799.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI…

Kindle Colorsoft 16GB: E-Reader con Schermo a Colori e Luce Calda

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €269.99 - €184.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 The new Amazon Kindle Colorsoft…

Articolo precedente
Qatar Events Show: Rivoluzione negli eventi dal vivo
Articolo successivo
“Milano in Silenzio: Corteo di Luce in Piazza Duomo”
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.