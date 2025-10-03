13.5 C
Roma
sabato – 4 Ottobre 2025
Offerte

Google Pixel 9a Unlocked 128GB Smartphone – AI Camera & Security

Da StraNotizie
Google Pixel 9a Unlocked 128GB Smartphone – AI Camera & Security

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €444.00 – €419.00

⭐ Valutazione: 4 / 5

Google Pixel 9a – Unlocked Android Smartphone with AI Camera, All-Day Battery and Advanced Security Features – Clay Grey, 128GB

Google Pixel 9a – Smartphone Android Sbloccato con Fotocamera AI, Batteria Duratura e Funzionalità di Sicurezza Avanzate – Grigio Argilla, 128GB

Scopri il Google Pixel 9a, il tuo nuovo compagno tecnologico! Questo smartphone sbloccato combina un design elegante e funzionalità all’avanguardia, rendendolo perfetto per ogni tua esigenza quotidiana.

Le caratteristiche principali del Pixel 9a includono una fotocamera AI che cattura ogni momento con dettagli incredibili. Grazie alla modalità Macro, i piccoli dettagli si trasformano in immagini spettacolari, mentre la funzione “Aggiungimi” assicura che tutti siano inclusi nelle tue foto di gruppo.

La batteria altamente performante del Pixel 9a dura oltre 24 ore, permettendoti di rimanere connesso per tutto il giorno. E se hai bisogno di ulteriore durata, attiva la modalità Risparmio Energetico Estremo per estenderla fino a 100 ore.

Vantaggi pratici:

  • Resistente a cadute e acqua con certificazione IP68, perfetto per l’uso quotidiano.
  • Realizzato con materiali riciclati, per un acquisto consapevole e sostenibile.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di avere nella tua vita un dispositivo così innovativo. Acquista ora il Google Pixel 9a e inizia a esplorare un mondo di possibilità!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Google Pixel 9a Unlocked 128GB Smartphone – AI Camera & Security

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €444.00 - €419.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Google Pixel 9a - Unlocked…

Samsung Galaxy S25 Ultra 200MP, 12GB RAM, 1TB, 5G, Garanzia 3 anni

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,481.00 - €1,199.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Samsung Galaxy S25 Ultra Smartphone…

Xiaomi 15T Pro + Watch S4: 12GB, 256GB, 144Hz, Leica Camera

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €915.53 - €799.90 ⭐ Valutazione: 3 / 5 Xiaomi 15T Pro, Smartphone 12+256GB,…

Google Pixel 9 Unlocked – 128GB, USB-C, 24H Battery, Obsidian

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €575.00 - €529.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 9 with USB-C…

Echo Pop: Altoparlante Bluetooth Smart con Alexa, Suono Potente!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €54.99 - €24.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Echo Pop | Smart Bluetooth…

Articolo precedente
Inverno in Ucraina: Attacco Russo agli Impianti di Gas
Articolo successivo
Attivisti Flotilla: Ministro Ben Gvir minaccia mesi in carcere
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.