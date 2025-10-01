23.4 C
Roma
mercoledì – 1 Ottobre 2025
Offerte

Google Pixel 9a – Smartphone Unlocked AI, 128GB, Obsidian Black

Da StraNotizie
Google Pixel 9a – Smartphone Unlocked AI, 128GB, Obsidian Black

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €444.00 – €419.00

⭐ Valutazione: 4 / 5

Google Pixel 9a – Unlocked Android Smartphone with AI Camera, All-Day Battery and Advanced Security Features – Obsidian Black, 128GB

Google Pixel 9a – Smartphone Android Sbloccato

Scopri il Google Pixel 9a, il tuo compagno ideale per ogni giorno. Questo smartphone, disponibile in un elegante nero ossidiana e con una capiente memoria di 128GB, è progettato per offrirti un’esperienza utente senza pari.

Fotocamera AI Avanzata

Grazie alla fotocamera potenziata da intelligenza artificiale, ogni scatto sarà un capolavoro. Con funzionalità innovative come “Aggiungimi”, nessuno verrà escluso dalle foto di gruppo: basta scattare e il Pixel combinerà le immagini per catturare il momento migliore. Anche i dettagli più piccoli, come gocce d’acqua o fiori, risplenderanno grazie alla modalità Macro, che esalta i colori e il contrasto delle immagini.

Batteria per Tutto il Giorno

Non preoccuparti di rimanere senza energia! La batteria adattiva del Pixel 9a può durare oltre 24 ore, garantendoti tutto il supporto necessario per affrontare le tue giornate più impegnative. Vuoi ancora di più? Attiva la modalità Risparmio Energetico Estremo e potrai arrivare fino a 100 ore di utilizzo.

Sicurezza e Resistenza

Il Pixel 9a è costruito per resistere a piccoli imprevisti quotidiani, con una resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP68. Non dovrai più preoccuparti di schizzi o cadute accidentali.

Vantaggi Pratici:

  • Autonomia prolungata che ti accompagnerà per tutto il giorno, senza necessità di ricarica frequente.
  • Design elegante e resistente, disponibile in diversi colori, caratterizzato da materiali riciclati per un impatto ambientale ridotto.

Non aspettare oltre! Il Google Pixel 9a è qui per rendere ogni giorno più semplice e affascinante. Fai il tuo acquisto oggi stesso e scopri un mondo di possibilità!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Google Pixel 9a – Smartphone Unlocked AI, 128GB, Obsidian Black

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €444.00 - €419.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Google Pixel 9a - Unlocked…

Roborock QV 35A: Aspirapolvere Robot 8000Pa, Senza Grovigli

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €599.99 - €379.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 roborock QV 35A Robot Vacuum…

Amazon Echo Spot 2024: Sveglia Smart con Alexa | Nero

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €94.99 - €49.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 All-new Amazon Echo Spot (2024…

Ring Intercom Amazon: Upgrade, Alexa, Sblocco Remoto & Talk

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €99.99 - €35.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Ring Intercom by Amazon |…

Electrolux Forno Incasso 72L Multifunzione AirFry A+ Inox

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €567.00 - €329.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Electrolux Serie 700 Forno da…

Articolo precedente
Opportunità Imperdibile: Operaio / Operaia Collaudo Elettrico a Milano con Crescita Professionale
Articolo successivo
Diretta da Gaza: LIVE Flotilla sfida il blocco navale israeliano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.