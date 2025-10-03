12.3 C
Google Pixel 9a – Smartphone Android 128GB, AI Camera, Sicuro

Google Pixel 9a – Smartphone Android 128GB, AI Camera, Sicuro

Google Pixel 9a – Unlocked Android Smartphone with AI Camera, All-Day Battery and Advanced Security Features – Peony Pink, 128GB

Google Pixel 9a – Smartphone Android Sbloccato

Scopri il nuovo Google Pixel 9a, un smartphone Android sbloccato che unisce eleganza e prestazioni. Disponibile in un vivace Rosa Peonia, questo dispositivo da 128GB offre un’esperienza utente senza pari, grazie a una fotocamera dotata di intelligenza artificiale, una batteria che dura tutto il giorno e avanzate misure di sicurezza.

Caratteristiche Principali

Con il Pixel 9a, non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria. La sua batteria adattiva può durare oltre 24 ore, e attivando la modalità di Risparmio Energetico Estremo puoi estenderla fino a 100 ore.

La fotocamera, grazie alle sue funzionalità AI, renderà ogni tuo scatto un capolavoro. Ecco cosa puoi aspettarti:

  • **Fotografie Group Shots**: Cattura tutti i tuoi amici senza escludere nessuno! La modalità “Aggiungimi” unisce scatti simili in un’unica immagine perfetta.
  • **Dettagli straordinari**: Con la funzione Macro, potrai mettere in risalto i piccoli particolari e i colori vivaci nei tuoi scatti, da gocce d’acqua a fiori.

Design Sostenibile

Non solo prestazioni eccellenti, ma anche estetica all’avanguardia. Il Pixel 9a è realizzato con materiali riciclati e presenta una finitura satinata. Scegli tra diverse colorazioni, tra cui Nero Ossidiana e Grigio Creta, per un look che si distingue in ogni situazione.

Resistenza e Sicurezza

La struttura resistente all’acqua e alle cadute protegge il tuo smartphone dalle piccole sbadataggini quotidiane. Inoltre, il Pixel 9a integra avanzate funzionalità di sicurezza per tenere al sicuro i tuoi dati.

Non Aspettare Oltre!

Scegli Google Pixel 9a oggi stesso e inizia a catturare momenti indimenticabili con stile e sicurezza. È l’upgrade che stavi cercando!

