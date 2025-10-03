Google Pixel 9 Unlocked – 128GB, USB-C, 24H Battery, Obsidian

18 C
Google Pixel 9 with USB-C Charger 45W – Unlocked Android Smartphone with Gemini, Advanced Camera, 24-Hour Battery Life and 6.3″ Actua Display – Obsidian Black, 128GB

Google Pixel 9 – Smartphone Android Sbloccato

Scopri il nuovo Google Pixel 9, il tuo alleato perfetto per ogni giorno! Questo smartphone sbloccato è dotato di un caricabatterie USB-C da 45W, permettendoti di rimanere sempre connesso e pronto all’uso.

Design e Display

Il Pixel 9 presenta un elegante design con bordi curvi e un’innovativa retro in vetro. Il brillante display Actua da 6,3 pollici è più luminoso che mai, con un refresh fino a 120 Hz. Scorrere le pagine e passare da un’app all’altra non è mai stato così fluido!

Fotocamere Avanzate

Cattura i tuoi momenti più belli con la fotocamera grandangolare da 50 MP e la modalità Foto Notturna, per immagini chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. E per i tuoi selfie? La fotocamera frontale da 10,5 MP assicura scatti perfetti, pronti per essere condivisi.

Intelligenza Artificiale

Grazie a Gemini, il nostro assistente AI, puoi trovare informazioni rapidamente direttamente dallo schermo. Vuoi migliorare le tue foto? L’AI unisce scatti diversi, affinché nessuno sia escluso in un selfie di gruppo.

Vantaggi chiave:

  • **Batteria a lunga durata:** Una batteria che supporta fino a 24 ore di utilizzo, garantendo energia sufficiente per tutta la giornata.
  • **Aggiornamenti continui:** Ricevi aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza per 7 anni, per un dispositivo sempre al passo con i tempi.

Non perdere l’opportunità di avere un dispositivo che unisce potenza, estetica e intelligenza. Scegli ora il Google Pixel 9 e fai il grande passo verso una vita digitale senza limiti!

