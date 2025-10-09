Google Pixel 9 Unlocked – 128GB, Advanced Camera, 24H Battery

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€899.00 – €556.90
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Google Pixel 9 Unlocked Android Smartphone with Gemini, Advanced Camera, 24-Hour Battery Life and 6.3″ Actua Display – Matcha Green, 128GB
Google Pixel 9: Lo Smartphone Unlocked che Non Puoi Perdere!
Scopri il Google Pixel 9, uno smartphone Android sbloccato che unisce potenza e innovazione. Con il suo chip Gemini, questo dispositivo ti offre un’esperienza utente senza pari, perfetta per ogni esigenza quotidiana.
Fotocamera Avanzata
Rendi ogni istante indimenticabile con la fotocamera avanzata da 50 MP. Con la modalità Foto Notturna, potrai catturare immagini nitide e vibranti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dimentica i selfie sfocati: il Pixel 9 dispone di una fotocamera frontale da 10,5 MP, ideale per scatti perfetti da condividere subito.
Batteria Duratura
Godi di una libertà totale grazie alla batteria con durata di 24 ore. Non dovrai più preoccuparti di ricaricare il tuo smartphone in continuazione.
Display Straordinario
Il display Actua da 6,3 pollici offre colori luminosi e una fluidità senza pari, grazie a una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Scorri, gioca e passa da un’app all’altra senza alcun rallentamento!
Vantaggi Pratici
- Accesso a 7 anni di aggiornamenti di sistema e sicurezza, per un dispositivo sempre al passo coi tempi.
- Funzioni AI avanzate che semplificano la tua vita quotidiana, rendendo più facile la gestione di attività e fotografie.
Non aspettare oltre! Con il Google Pixel 9, la tecnologia è nelle tue mani. Scopri come può migliorare la tua vita quotidiana e fai il passo decisivo per un acquisto che non rimpiangerai!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €899.00 - €556.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 9 Unlocked Android…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €479.99 - €359.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 New Amazon Kindle Scribe (64…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €229.90 - €203.23 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 XIAOMI Redmi Note 14 Pro…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €139.90 - €66.57 ⭐ Valutazione: 4 / 5 miasuite i sogni italiani Primavera…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €259.99 - €219.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Introducing Amazon Fire TV 40"…