17.5 C
Roma
giovedì – 9 Ottobre 2025
Offerte

Google Pixel 9 Unlocked – 128GB, Advanced Camera, 24H Battery

Da StraNotizie
Google Pixel 9 Unlocked – 128GB, Advanced Camera, 24H Battery

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €899.00 – €556.90

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Google Pixel 9 Unlocked Android Smartphone with Gemini, Advanced Camera, 24-Hour Battery Life and 6.3″ Actua Display – Matcha Green, 128GB

Google Pixel 9: Lo Smartphone Unlocked che Non Puoi Perdere!

Scopri il Google Pixel 9, uno smartphone Android sbloccato che unisce potenza e innovazione. Con il suo chip Gemini, questo dispositivo ti offre un’esperienza utente senza pari, perfetta per ogni esigenza quotidiana.

Fotocamera Avanzata

Rendi ogni istante indimenticabile con la fotocamera avanzata da 50 MP. Con la modalità Foto Notturna, potrai catturare immagini nitide e vibranti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dimentica i selfie sfocati: il Pixel 9 dispone di una fotocamera frontale da 10,5 MP, ideale per scatti perfetti da condividere subito.

Batteria Duratura

Godi di una libertà totale grazie alla batteria con durata di 24 ore. Non dovrai più preoccuparti di ricaricare il tuo smartphone in continuazione.

Display Straordinario

Il display Actua da 6,3 pollici offre colori luminosi e una fluidità senza pari, grazie a una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Scorri, gioca e passa da un’app all’altra senza alcun rallentamento!

Vantaggi Pratici

  • Accesso a 7 anni di aggiornamenti di sistema e sicurezza, per un dispositivo sempre al passo coi tempi.
  • Funzioni AI avanzate che semplificano la tua vita quotidiana, rendendo più facile la gestione di attività e fotografie.

Non aspettare oltre! Con il Google Pixel 9, la tecnologia è nelle tue mani. Scopri come può migliorare la tua vita quotidiana e fai il passo decisivo per un acquisto che non rimpiangerai!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Google Pixel 9 Unlocked – 128GB, Advanced Camera, 24H Battery

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €899.00 - €556.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 9 Unlocked Android…

Kindle Scribe 64GB – Scrivi su Libri con Penna Premium Jade

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €479.99 - €359.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 New Amazon Kindle Scribe (64…

XIAOMI Redmi Note 14 Pro 8+256GB, 200MP Camera, Blue

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €229.90 - €203.23 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 XIAOMI Redmi Note 14 Pro…

Materasso Primaverile Orthopedico Monocola 80×190 cm – Miasuite

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €139.90 - €66.57 ⭐ Valutazione: 4 / 5 miasuite i sogni italiani Primavera…

Amazon Fire TV 40″ Full HD Smart TV 1080p – Offerta Imperdibile!

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €259.99 - €219.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Introducing Amazon Fire TV 40"…

Articolo precedente
Elettricista/Cablatore a Milano con Opportunità di Crescita Professionale
Articolo successivo
Dalla Flotilla a Israele: Saverio Tommasi al Rumore Festival
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.