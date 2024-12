Google Pixel 9 – Smartphone Android Sbloccato con Gemini, Fotocamera Avanzata e Batteria da 24 Ore – Display Actua 6,3″ – Nero Ossidiana, 256GB

Price: 999,00€ - 849,00€

(as of Dec 21, 2024 01:11:14 UTC – Details)





Descrizione Prodotto

Il video mostra il prodotto in uso.Il video ti guida nella configurazione del prodotto.Il video mette a confronto diversi prodotti.Il video mostra il prodotto che viene disimballato.

Scatta una foto. Con te dentro.

Con Aggiungimi, nessuno viene escluso. L’AI unisce magicamente due foto: una che hai scattato al gruppo e una che include anche te.¹

Foto di gruppo eccezionali.

Scatta una foto di gruppo fantastica con Scatto Migliore. Pixel e l’AI trovano la foto in cui sei venuto meglio, oppure puoi scegliere tu l’espressione migliore dei soggetti.¹

Sposta quello che vuoi, dove vuoi.

Sposta persone o oggetti all’interno dell’inquadratura per creare la foto che hai sempre sognato.

Foto brillanti, dal tramonto all’alba.

Ottieni foto nitide e vivide in condizioni di scarsa illuminazione con la modalità Foto Notturna e la fotocamera grandangolare da 50 MP.

Migliora i tuoi selfie.

Scatta selfie super nitidi e perfetti per essere condivisi con la fotocamera frontale da 10,5 MP aggiornata e la messa a fuoco automatica.

Selfie per tutti.

Inquadratura guidata aiuta le persone ipovedenti a scattare selfie migliori.

Trova ciò che cerchi, in un batter d’occhio.

Chiedi informazioni a Gemini in merito a qualcosa visualizzato sullo schermo.²

Cerchia e Cerca. Wow.

Hai visto qualcosa che ti interessa? Basta cerchiarlo. Pixel e l’AI lo troveranno in men che non si dica, direttamente dall’app che stai usando.³

Luminoso, nitido e fluido.

Il display Actua da 6,3 pollici è super luminoso. Arriva fino a 120 Hz, per giocare, scorrere le pagine e passare da un’app all’altra in modo fluido.

Qual è il telefono Pixel più adatto a te?

Dimensioni Schermo¹

6,3″ Display Actua

Dimensioni Schermo¹

6,3″ / 6,8″ Display Super Actua (disponibile in 2 dimensioni)

Dimensioni Schermo¹

6,1″ Display Actua

Prestazioni

Chip Tensor G4

Prestazioni

Chip Tensor G4

Prestazioni

Chip Tensor G3

Fotocamera Anteriore

10,5 MP

Fotocamera Anteriore

42 MP

Fotocamera Anteriore

13 MP

Fotocamera Posteriore

Grandangolare 50 MPUltrawide da 48 MP–

Fotocamera Posteriore

Grandangolare 50 MPUltrawide da 48 MPTeleobiettivo da 48 MP

Fotocamera Posteriore

Grandangolare 64 MPUltrawide da 13 MP–

1 Le dimensioni dello schermo per i dispositivi Pixel vengono misurate in diagonale come un rettangolo. L’area di visualizzazione effettiva è inferiore. La dimensione potrebbe variare in base alla configurazione e al processo di produzione.

Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 15,28 x 7,2 x 0,85 cm; 190 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 13 agosto 2024

Produttore ‏ : ‎ Google

ASIN ‏ : ‎ B0D7TYVYRY

Numero modello articolo ‏ : ‎ GUR25

Paese di origine ‏ : ‎ Vietnam

Progettato da Google, Pixel offre in anteprima il meglio di Google AI. Così puoi scattare foto incredibili e fare quello che ti serve ancora più facilmente.

Scatta foto straordinarie con la fotocamera di Pixel 9 e ritoccale con le funzionalità di editing basate sull’AI.

Finisci la tua lista di cose da fare in men che non si dica, pianifica e avvia progetti con l’AI avanzata su Pixel 9.

Pixel 9 è ultra liscio, con bordi curvi e vetro anteriore e posteriore. E il display Actua da 6,3 pollici è più luminoso che mai.

Pixel 9 è progettato per durare. E con 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza e i rilasci di funzionalità, funzionerà sempre meglio.

Correggi le foto dei vecchi smartphone sul tuo Pixel. Tutte le tue app Google preferite sono già integrate nel telefono. Fai di più con l’AI. Non è mai stato così facile.