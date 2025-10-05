Google Pixel 10 Unlocked – 128GB, 6.3″ Display + Cover Indigo

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€951.65 – €849.00
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Google Pixel 10 – Unlocked Android Smartphone with Gemini and Actua 6.3″ Display – Indigo Blue, 128GB + Pixelsnap Cover for Pixel 10 & Pixel 10 Pro – Indigo Blue
Google Pixel 10 – Smartphone Android Sbloccato
Scopri il Google Pixel 10, il tuo nuovo compagno tecnologico, disponibile in un elegante Indigo Blue. Questo smartphone è caratterizzato da un ampio display Actua da 6,3″ che offre colori brillanti e dettagli nitidi. Con i suoi 128 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto il necessario per le tue foto, video e app.
Design e Prestazioni
Il Pixel 10 è realizzato con un design di alta qualità e molto resistente. È progettato per proteggere sia te che i tuoi dati, garantendo sicurezza durante l’uso quotidiano. Inoltre, il dispositivo riceverà aggiornamenti e nuove funzionalità per sette anni, assicurando che tu possa godere delle ultime novità in fatto di tecnologia.
Vantaggi Pratici dell’Acquisto
- **Fotocamera Avanzata**: La nuova lente teleobiettivo offre uno zoom ad alta definizione 20x, ideale per catturare ogni momento con chiarezza.
- **Compatibilità Wireless**: Il cover Pixelsnap si adatta perfettamente al tuo Pixel 10 e supporta ricariche wireless, rendendo l’esperienza utente ancora più comoda.
Protezione e Design Sostenibile
La custodia Pixelsnap non solo è bella da vedere, ma è anche progettata per resistere a cadute e graffi. La sua struttura è stata testata per oltre 100 ore, proteggendo il tuo dispositivo dagli urti quotidiani. Realizzata in silicone morbido, è un piacere da toccare e incorpora materiali riciclati per un futuro più sostenibile.
Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza mobile. Scegli il Google Pixel 10 per innovazione, stile e prestazioni incredibili! Comprare ora significa investire in un futuro smart e connesso!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €951.65 - €849.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 10 - Unlocked…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €86.99 - €49.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 All-new Amazon Echo Spot (2024…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €149.00 - €124.57 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Hoover Mattress Protector HMC5, 4…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €87.99 - €59.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Echo Show 5 (Newest gen)…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €674.98 - €641.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI…