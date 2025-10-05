Google Pixel 10 Unlocked – 128GB, 6.3″ Display + Cover Indigo

17.1 C
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €951.65 – €849.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Google Pixel 10 – Unlocked Android Smartphone with Gemini and Actua 6.3″ Display – Indigo Blue, 128GB + Pixelsnap Cover for Pixel 10 & Pixel 10 Pro – Indigo Blue

Google Pixel 10 – Smartphone Android Sbloccato

Scopri il Google Pixel 10, il tuo nuovo compagno tecnologico, disponibile in un elegante Indigo Blue. Questo smartphone è caratterizzato da un ampio display Actua da 6,3″ che offre colori brillanti e dettagli nitidi. Con i suoi 128 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto il necessario per le tue foto, video e app.

Design e Prestazioni

Il Pixel 10 è realizzato con un design di alta qualità e molto resistente. È progettato per proteggere sia te che i tuoi dati, garantendo sicurezza durante l’uso quotidiano. Inoltre, il dispositivo riceverà aggiornamenti e nuove funzionalità per sette anni, assicurando che tu possa godere delle ultime novità in fatto di tecnologia.

Vantaggi Pratici dell’Acquisto

  • **Fotocamera Avanzata**: La nuova lente teleobiettivo offre uno zoom ad alta definizione 20x, ideale per catturare ogni momento con chiarezza.
  • **Compatibilità Wireless**: Il cover Pixelsnap si adatta perfettamente al tuo Pixel 10 e supporta ricariche wireless, rendendo l’esperienza utente ancora più comoda.

Protezione e Design Sostenibile

La custodia Pixelsnap non solo è bella da vedere, ma è anche progettata per resistere a cadute e graffi. La sua struttura è stata testata per oltre 100 ore, proteggendo il tuo dispositivo dagli urti quotidiani. Realizzata in silicone morbido, è un piacere da toccare e incorpora materiali riciclati per un futuro più sostenibile.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza mobile. Scegli il Google Pixel 10 per innovazione, stile e prestazioni incredibili! Comprare ora significa investire in un futuro smart e connesso!

