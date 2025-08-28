Google Pixel 10: un’analisi della tecnologia made in Italy

Il Google Pixel 10 è stato testato per diversi giorni e si distingue come un forte concorrente per il modello base di iPhone. Questo smartphone colpisce per completezza, versatilità e utilizzo innovativo dell’intelligenza artificiale, creando un’esperienza utente accessibile anche a chi proviene da iOS.

Il design affina il già apprezzato stile del Pixel 9, con una cornice in alluminio satinato e retro in Gorilla Glass Victus 2. Una delle innovazioni hardware più notevoli è il sistema di magneti chiamato Pixelsnap, che rende possibile ricaricare il dispositivo in modo simile al MagSafe di Apple. Inoltre, il Pixel 10 introduce per la prima volta un teleobiettivo con zoom ottico 5x, accrescendo le opzioni fotografiche.

Tuttavia, ci sono compromessi: per mantenere un prezzo competitivo, Google ha ridotto la qualità dei sensori della fotocamera principale e ultra-grandangolare, utilizzando componenti simili a quelli del Pixel 9a. Pur eccellendo in condizioni di buona luce, il Pixel 10 mostra limiti in situazioni più difficili.

Sotto il cofano, il chip Tensor G5 a 3nm offre oltre 20 nuove funzionalità basate sull’IA, anche se le prestazioni grafiche non sono al top della categoria. Il display OLED “Actua” da 6,3 pollici è vivace e luminoso, ma non supporta alcune funzioni avanzate, come l’Always-on Display, presenti nei modelli Pro.

La batteria da 4970mAh assicura una buona autonomia, con ricarica veloce a 30W. Le funzionalità software di intelligenza artificiale, però, sono limitate in Italia al momento del lancio, rendendo l’esperienza utente diversa rispetto ad altre regioni.

Il Pixel 10 viene offerto in prevendita con un prezzo di partenza competitivo, riflettendo la strategia di Google di attrarre utenti provenienti da altri ecosistemi.