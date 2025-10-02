Google Pixel 10 Pro XL Unlocked 256GB + Cover Pixelsnap Black

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€1,351.98 – €1,149.00
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Google Pixel 10 Pro XL – Unlocked Android Smartphone with Gemini and 6.8″ Super Actua Display – Obsidian Black, 256GB + Pixelsnap Cover for Pixel 10 Pro XL – Obsidian Black
Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android Sbloccato
Scopri il Google Pixel 10 Pro XL, un dispositivo sbloccato con prestazioni straordinarie. Dotato di un display Super Actua da 6,8 pollici, questo smartphone non solo offre una visibilità eccezionale, ma è anche progettato per durare.
Design Elegante e Risoluzione Impeccabile
La finitura Obsidian Black conferisce un tocco di eleganza al tuo dispositivo. Con una capacità di archiviazione di 256 GB, potrai contenere foto, video e app a volontà. La tecnologia Gemini promette un’esperienza fluida e veloce.
Vantaggi Pratici
- Fotocamera Professionale: Realizza foto e video di qualità straordinaria grazie ai suoi sensori avanzati.
- Supporto per Ricarica Wireless: Approfitta della ricarica wireless, semplice e comoda, essenziale per una vita frenetica.
Proteggi e Valorizza il Tuo Smartphone
Insieme al Pixel 10 Pro XL, ricevi anche il Pixelsnap Cover. Questa cover in silicone morbido non solo si adatta perfettamente al tuo smartphone, ma offre anche una protezione contro urti e graffi. I dettagli sono progettati per non ostacolare la ricarica e per mantenere la qualità audio.
Sostenibile e Responsabile
Realizzata con materiali riciclati nel 45%, questa custodia è pensata per chi desidera unire stile e sostenibilità.
Non perdere l’occasione di possedere il Google Pixel 10 Pro XL: un’innovazione che ridefinisce il concetto di smartphone. Acquistalo subito e porta la tua esperienza mobile al livello successivo!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,351.98 - €1,149.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 10 Pro XL…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €699.00 - €549.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ECOVACS DEEBOT T50 MAX PRO…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €109.99 - €59.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Echo Show 5 (Newest gen)…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €209.90 - €194.90 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 ghd Platinum+ Styler Professional Smart…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €444.00 - €419.00 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Google Pixel 9a - Unlocked…