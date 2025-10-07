14.2 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Offerte

Google Pixel 10 Pro XL Unlocked 256GB + Cover Pixelsnap Black

Da StraNotizie
Google Pixel 10 Pro XL Unlocked 256GB + Cover Pixelsnap Black

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €1,351.98 – €1,149.00

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Google Pixel 10 Pro XL – Unlocked Android Smartphone with Gemini and 6.8″ Super Actua Display – Silver Grey, 256GB + Pixelsnap Cover for Pixel 10 Pro XL – Obsidian Black

Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android Sbloccato

Scopri il Google Pixel 10 Pro XL, il tuo compagno perfetto per ogni giornata. Con un incredibile display Super Actua da 6,8″ e la potenza del chip Google Tensor G6, questo smartphone mette nelle tue mani una tecnologia senza pari.

Le fotografie non sono mai state così straordinarie. Grazie alla fotocamera posteriore con un sistema avanzato composto da un obiettivo grandangolare, un ultrawide e un teleobiettivo da 100x, potrai catturare ogni dettaglio con chiarezza professionale. Perfetto anche per video, il Pixel 10 Pro XL supporta la registrazione in 8K, offrendo un’esperienza visiva indimenticabile.

Vantaggi pratici

  • Autonomia straordinaria: oltre 24 ore di utilizzo garantito per affrontare le tue giornate senza preoccupazioni.
  • Design resistente: progettato per resistere a urti e graffi, così il tuo smartphone rimarrà in ottime condizioni anche nel quotidiano.

In omaggio con il Pixel 10 Pro XL troverai anche la Pixelsnap Cover in Obsidian Black. Questa custodia non solo offre una protezione superiore, ma è anche compatibile con una vasta gamma di accessori magnetici, rendendo le ricariche e l’accesso rapido ancora più facili.

Con una realizzazione responsabile, la custodia è composta da materiali riciclati, dimostrando un impegno per l’ambiente senza compromettere la qualità e lo stile. La tua esperienza di utilizzo non ne risentirà e il design elegante si abbina perfettamente al tuo smartphone.

Non perdere l’occasione di possedere questo smartphone all’avanguardia. Scegli Google Pixel 10 Pro XL e porta la tua vita digitale al livello successivo!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Google Pixel 10 Pro XL Unlocked 256GB + Cover Pixelsnap Black

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,351.98 - €1,149.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Google Pixel 10 Pro XL…

Samsung Microonde Freestanding 800W + Grill 23L – Nero

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €107.25 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Samsung MG23F301TCK/ET Microwave Freestanding Healthy Cooking, Microwave…

Kindle Scribe 64GB – Scrivi su Libri & Documenti + Penna Premium

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €479.99 - €359.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 New Amazon Kindle Scribe (64…

Blink Outdoor 4 | Wireless HD Security Camera | 3-Camera Kit

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €214.99 - €96.49 ⭐ Valutazione: 4 / 5 New Blink camera (Outdoor 4)…

Blink Outdoor 4: Wireless HD Security Camera, Alexa Compatible

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €79.99 - €35.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 New Blink camera (Outdoor 4)…

Articolo precedente
Data Analyst Junior a Milano con opportunità di crescita professionale
Articolo successivo
Stefano De Martino: Intervista Esclusiva al Rumore Festival 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.