Google Pixel 10 Pro XL Unlocked 256GB + Cover Pixelsnap Black

Google Pixel 10 Pro XL – Unlocked Android Smartphone with Gemini and 6.8″ Super Actua Display – Silver Grey, 256GB + Pixelsnap Cover for Pixel 10 Pro XL – Obsidian Black

Google Pixel 10 Pro XL – Smartphone Android Sbloccato

Scopri il Google Pixel 10 Pro XL, il tuo compagno perfetto per ogni giornata. Con un incredibile display Super Actua da 6,8″ e la potenza del chip Google Tensor G6, questo smartphone mette nelle tue mani una tecnologia senza pari.

Le fotografie non sono mai state così straordinarie. Grazie alla fotocamera posteriore con un sistema avanzato composto da un obiettivo grandangolare, un ultrawide e un teleobiettivo da 100x, potrai catturare ogni dettaglio con chiarezza professionale. Perfetto anche per video, il Pixel 10 Pro XL supporta la registrazione in 8K, offrendo un’esperienza visiva indimenticabile.

Vantaggi pratici

Autonomia straordinaria: oltre 24 ore di utilizzo garantito per affrontare le tue giornate senza preoccupazioni.

oltre 24 ore di utilizzo garantito per affrontare le tue giornate senza preoccupazioni. Design resistente: progettato per resistere a urti e graffi, così il tuo smartphone rimarrà in ottime condizioni anche nel quotidiano.

In omaggio con il Pixel 10 Pro XL troverai anche la Pixelsnap Cover in Obsidian Black. Questa custodia non solo offre una protezione superiore, ma è anche compatibile con una vasta gamma di accessori magnetici, rendendo le ricariche e l’accesso rapido ancora più facili.

Con una realizzazione responsabile, la custodia è composta da materiali riciclati, dimostrando un impegno per l’ambiente senza compromettere la qualità e lo stile. La tua esperienza di utilizzo non ne risentirà e il design elegante si abbina perfettamente al tuo smartphone.

Non perdere l’occasione di possedere questo smartphone all’avanguardia. Scegli Google Pixel 10 Pro XL e porta la tua vita digitale al livello successivo!