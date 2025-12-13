10.8 C
Google Pixel 10 Pro XL 256GB

Google Pixel 10 Pro XL – Unlocked Android Smartphone with Gemini, Triple Rear Camera, 24+ Hours Runtime and 6.8″ Super Actua Display – Jade, 256GB

Scopri il Google Pixel 10 Pro XL: il tuo nuovo compagno di avventura

Il Google Pixel 10 Pro XL è uno smartphone Android senza precedenti, progettato per offrirti un’esperienza unica e innovativa. Con la sua fotocamera tripla posteriore, puoi catturare immagini e video di alta qualità, grazie alla tecnologia Gemini e alla possibilità di zoomare fino a 100x.

Caratteristiche principali:

  • Display Super Actua da 6,8 pollici per una visualizzazione impeccabile
  • Batteria a lunga durata che dura oltre 24 ore con una sola carica
  • Processore Google Tensor G6 per prestazioni rivoluzionarie
  • Fotocamera posteriore tripla con grandangolare, ultrawide e teleobiettivo
  • Fotocamera anteriore da 10,5 MP con messa a fuoco automatica

Vantaggi pratici:

    • Scatta foto e video di alta qualità con la fotocamera professionale
    • Goditi prestazioni veloci e fluide grazie al processore Google Tensor G6
    • Approfitta della lunga durata della batteria per una giornata intera di utilizzo
    • Personalizza la tua esperienza con 7 anni di aggiornamenti e funzionalità con Pixel Drop

Scegli il tuo Google Pixel 10 Pro XL oggi e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia! Il design elegante e la tecnologia all’avanguardia ti attendono. Non perdere l’occasione di possedere uno degli smartphone più avanzati sul mercato. Acquista ora e scopri il potenziale del Google Pixel 10 Pro XL!

