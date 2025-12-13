Google Pixel 10 Pro XL 256GB

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€1,299.00 – €974.25
⭐ Valutazione: / 5
Google Pixel 10 Pro XL – Unlocked Android Smartphone with Gemini, Triple Rear Camera, 24+ Hours Runtime and 6.8″ Super Actua Display – Jade, 256GB
Scopri il Google Pixel 10 Pro XL: il tuo nuovo compagno di avventura
Il Google Pixel 10 Pro XL è uno smartphone Android senza precedenti, progettato per offrirti un’esperienza unica e innovativa. Con la sua fotocamera tripla posteriore, puoi catturare immagini e video di alta qualità, grazie alla tecnologia Gemini e alla possibilità di zoomare fino a 100x.
Caratteristiche principali:
- Display Super Actua da 6,8 pollici per una visualizzazione impeccabile
- Batteria a lunga durata che dura oltre 24 ore con una sola carica
- Processore Google Tensor G6 per prestazioni rivoluzionarie
- Fotocamera posteriore tripla con grandangolare, ultrawide e teleobiettivo
- Fotocamera anteriore da 10,5 MP con messa a fuoco automatica
Vantaggi pratici:
-
- Scatta foto e video di alta qualità con la fotocamera professionale
- Goditi prestazioni veloci e fluide grazie al processore Google Tensor G6
- Approfitta della lunga durata della batteria per una giornata intera di utilizzo
- Personalizza la tua esperienza con 7 anni di aggiornamenti e funzionalità con Pixel Drop
Scegli il tuo Google Pixel 10 Pro XL oggi e scopri un nuovo modo di vivere la tecnologia! Il design elegante e la tecnologia all’avanguardia ti attendono. Non perdere l’occasione di possedere uno degli smartphone più avanzati sul mercato. Acquista ora e scopri il potenziale del Google Pixel 10 Pro XL!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,299.00 - €974.25 ⭐ Valutazione: / 5 Google Pixel 10 Pro XL -…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €38.98 - €34.99 ⭐ Valutazione: / 5 CARALL Italian Approved Snow Socks, Red,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €239.00 - €159.99 ⭐ Valutazione: / 5 Monopattino Elettrico Adulto, Scooter Elettrico Pieghevole…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €24.90 ⭐ Valutazione: / 5 Biotin Ah-mazing Hair Gummies - Vitamins for Hair,…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €129.00 - €98.32 ⭐ Valutazione: / 5 VersLife L6 Robot Vacuum Cleaner and…