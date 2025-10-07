Google Pixel 10 Pro Unlocked 256GB + Pixelsnap Cover Bundle

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€1,258.99 – €1,041.99
⭐ Valutazione: 4 / 5
Google Pixel 10 Pro – Unlocked Android Smartphone with Gemini and 6.3″ Super Actua Display – Silver Grey, 256GB + Pixelsnap Cover for Pixel 10 & Pixel 10 Pro – Obsidian Black
Google Pixel 10 Pro – Smartphone Android Sbloccato
Scopri il Google Pixel 10 Pro, uno smartphone rivoluzionario con un design elegante in argento grigio. Questo dispositivo è dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici, perfetto per goderti immagini e video in alta definizione. Grazie al potente chip Google Tensor G6, ogni interazione risulta fluida e reattiva.
Vantaggi Unici
- Fotocamera Professionale: Scatta foto straordinarie con un sistema di fotocamera avanzato che include tre obiettivi, perfetto per ogni situazione, dal grandangolo al teleobiettivo.
- Durata della Batteria: Goditi oltre 24 ore di autonomia, così puoi rimanere connesso senza preoccupazioni, anche nelle giornate più impegnative.
Cover Pixelsnap
Insieme allo smartphone, riceverai anche la Pixelsnap Cover in Obsidian Black, progettata per il Pixel 10 e il Pixel 10 Pro. Questa custodia è non solo esteticamente gradevole, ma offre anche una protezione efficace.
Caratteristiche della Cover
- Materiali Riciclati: Composta da materiali sostenibili (almeno il 45% sono riciclati), la cover è pensata per chi ama prendersi cura del pianeta.
- Compatibilità Magnetica: Facile da utilizzare, la custodia supporta accessori magnetici come caricabatterie e supporti, rendendo la tua esperienza quotidiana ancora più semplice.
Non lasciarti sfuggire l’occasione di possedere il Google Pixel 10 Pro! Investi in un dispositivo che combina prestazioni elevate e un design impeccabile. Fai il passo verso un futuro tecnologico ora!
📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.
💼 Altre Offerte Speciali
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €1,258.99 - €1,041.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Google Pixel 10 Pro -…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €74.99 - €33.49 ⭐ Valutazione: 4 / 5 New Blink camera (Outdoor 4)…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €369.99 - €264.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Kindle Scribe (16GB) | The…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €449.90 - €399.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Indesit YT M11 82 RX…
🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €459.00 - €409.00 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Tineco Floor One Switch S7…