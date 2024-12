Google Pixel 10: Passaggio da Qualcomm a MediaTek per il Modem

Google Pixel 10 sta per abbandonare i modem forniti da Qualcomm e Samsung in favore di un modem di MediaTek. Questa decisione, emersa da un recente rapporto, ha colto di sorpresa esperti e appassionati del settore, poiché era atteso un proseguimento della collaborazione consolidata con Qualcomm, dominatrice del mercato dei modem per smartphone Android di fascia alta. Samsung, invece, ha ricevuto critiche riguardo le prestazioni dei suoi Exynos utilizzati nei Pixel di ultima generazione.

La scelta di Google di optare per un modem MediaTek segna un cambiamento strategico significativo. MediaTek, inizialmente associata a chip economici, ha compiuto notevoli progressi nella qualità della sua tecnologia, conquistando quote di mercato anche nel segmento di fascia alta. Ciò suggerisce una crescente fiducia da parte di Google nelle prestazioni e nella qualità delle soluzioni modem di MediaTek.

Il modem MediaTek T900, pur essendo ancora oggetto di riservatezza, promette di rappresentare una significativa innovazione. Secondo le indiscrezioni, T900 sarà basato su un’architettura avanzata, supportando caratteristiche premium come la connettività 5G di ultima generazione e l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche. Questo nuovo modem è progettato per affrontare le difficoltà tradizionali legate alla connettività degli smartphone, soprattutto con l’aumento dell’uso di applicazioni che richiedono banda larga e bassa latenza.

Le aspettative per il T900 includono non solo un miglioramento delle prestazioni di rete, ma anche una riduzione del consumo energetico, fondamentale per ottimizzare la durata della batteria. Tale evoluzione potrebbe rappresentare un passo avanti importante rispetto ai modem Exynos, rendendo i Pixel 10 più competitivi nel mercato. MediaTek sembra voler consolidare la propria presenza nel settore premium, rendendo il T900 un potenziale game-changer per Google.

Inoltre, va notato che MediaTek sta adottando un approccio modulare per l’implementazione delle sue soluzioni, consentendo a Google di adattare il modem alle esigenze specifiche dei suoi dispositivi. Questo potrebbe contribuire a creare un ecosistema più integrato e ottimizzato, migliorando notevolmente l’esperienza degli utenti finali.