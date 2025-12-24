Google One sconta piani cloud

Google ha avviato una nuova promozione sui piani Google One, con sconti rilevanti riservati ai nuovi abbonati e applicati sia alle formule annuali sia a quelle mensili. L’iniziativa riguarda lo spazio di archiviazione cloud e, nei piani superiori, include anche l’accesso ai servizi di intelligenza artificiale dell’ecosistema Google.

Il piano Basic da 100 GB viene proposto a 9,99 euro per il primo anno, contro i 19,99 euro di listino, mentre dal secondo anno il costo torna alla tariffa standard. L’offerta consente di utilizzare lo spazio aggiuntivo su Drive, Foto e Gmail, con la possibilità di condividerlo con altri utenti del gruppo famiglia.

Per chi necessita di maggiore capacità, il piano Premium da 2 TB è disponibile a 49,99 euro per dodici mesi, con rinnovo successivo a 99,99 euro l’anno. Oltre allo spazio di archiviazione, sono inclusi vantaggi legati anche all’IA come l’accesso limitato al modello per i video Veo 3.1.

Accanto a questi piani, Google propone anche Google AI Pro da 2 TB, che abbina lo storage ai servizi IA tra cui Gemini con soglie avanzate e NotebookLM con limiti più estesi. Dentro c’è anche Google Home Premium Standard per la casa connessa che altrimenti avrebbe un costo di 10 euro al mese.

In versione annuale, il prezzo promozionale è fissato a 109,99 euro per il primo anno, rispetto ai 219,99 euro successivi. In alternativa è disponibile una formula mensile scontata a 6,99 euro per i primi tre mesi.

Il piano AI Plus non ha invece sconti sulla sottoscrizione annuale, ma per quella mensile propone 2,59 euro al mese per 3 mesi, e successivamente 7,99 euro ogni mensilità. L’offerta è indicata come a tempo limitato ed è riservata esclusivamente ai nuovi abbonati.