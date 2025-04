Google, nuovi abbonamenti in arrivo per accedere a Gemini

Google sta espandendo la sua offerta di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, rendendo gli strumenti più accessibili. Gemini, nella versione gratuita, è disponibile per tutti gli utenti Android e sostituisce gradualmente il Google Assistant. Per accedere a Gemini Advanced è necessario un abbonamento a Google One AI Premium, attualmente disponibile solo con fatturazione mensile. Tuttavia, Google sta lavorando a nuove opzioni di pagamento, inclusa una modalità annuale.

Recentemente, l’azienda ha confermato due nuovi livelli di abbonamento legati ai servizi AI, denominati AI Premium Plus e AI Premium Pro, analizzando il codice di Google Foto. La strategia di Google mira a segmentare ulteriormente l’offerta AI, creando livelli di accesso diversi per soddisfare varie esigenze di prezzo e funzionalità. Anche se non ci sono dettagli ufficiali sui nuovi piani, si prevede che offriranno sottoscrizioni più avanzate rispetto all’attuale AI Premium, con prezzi superiori e accesso a caratteristiche aggiuntive.

In questo contesto, Google si ispira a modelli di concorrenti come OpenAI, che propone vari livelli di accesso. AI Premium Plus potrebbe fungere da intermediario tra l’attuale AI Premium e una futura offerta high-end, mentre AI Premium Pro potrebbe essere dedicato a professionisti e aziende, offrendo accesso illimitato a strumenti avanzati e maggior priorità nei carichi di lavoro AI. I nuovi piani potrebbero includere anche uno spazio di archiviazione cloud più ampio e funzionalità avanzate, inizialmente riservate alle sottoscrizioni più costose. Questa manovra sottolinea la volontà di Google di aumentare il numero di utenti paganti e di rafforzare la competizione nel settore dell’intelligenza artificiale.