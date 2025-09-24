Google Mixboard: l’AI che rivoluziona la creatività visiva negli USA

In un’epoca in cui creatività e intelligenza artificiale si fondono, Google ha lanciato un nuovo strumento sperimentale chiamato Mixboard, un generatore di moodboard basato su AI. Sviluppato all’interno di Google Labs e attualmente disponibile in beta negli Stati Uniti, Mixboard offre agli utenti una piattaforma virtuale per dar vita a idee visive a partire da descrizioni testuali o modelli predefiniti.

Mixboard si presenta come un’app per creare moodboard, una tela virtuale per raccogliere ispirazioni visive in vari ambiti come grafica e design. Pur condividendo caratteristiche con strumenti come Pinterest, Mixboard si distingue per il suo approccio innovativo, che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa di Google. Utilizzando il modello Gemini 2.5 Flash, gli utenti possono costruire moodboard non solo caricando immagini, ma anche generando elementi visivi partendo da semplici descrizioni testuali. Ad esempio, istruendo l’AI con frasi del tipo “mostrami tazze e piatti nello stile Memphis”, è possibile ottenere una moodboard che rispecchi il tema indicato.

La piattaforma consente anche di modificare, combinare e rigenerare immagini, rendendo il processo creativo più interattivo. Mixboard offre la possibilità di partire da modelli preimpostati o da zero, generare immagini con descrizioni in linguaggio naturale, e utilizzare immagini caricate dall’utente come base per nuove creazioni.

Attualmente disponibile solo negli Stati Uniti, non è chiaro quando Mixboard sarà accessibile a livello globale o se integrerà altri servizi Google. L’adozione di strumenti simili da parte degli utenti rimane una questione aperta, specialmente in un contesto creativo che si confronta con l’uso crescente dell’AI e le sue implicazioni sulla produzione di contenuti originali.