Google Meet: Traduzione Vocale per Riunioni Senza Barriere

Recentemente, Google ha svelato una nuova funzionalità per il suo servizio di videoconferenza, Google Meet, che promette di rivoluzionare la comunicazione tra utenti di lingue diverse. Questa innovazione è il risultato dell’evoluzione delle tecnologie di traduzione vocale e mira a facilitare il dialogo nelle riunioni virtuali.

La funzionalità di traduzione vocale è ora disponibile per le conversazioni tra italiano e inglese, arricchendo ulteriormente le opzioni già esistenti per spagnolo e inglese. Utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale, gli utenti possono attivare la traduzione in tempo reale selezionando le lingue desiderate. Ogni partecipante potrà esprimersi nella propria lingua, mentre l’altra parte ascolterà una traduzione fluida e naturale, che include toni e inflessioni del parlato originale. Sebbene siano stati notati alcuni errori di traduzione, le prestazioni generali sono state giudicate positive. La nuova funzionalità sarà accessibile inizialmente solo agli utenti con abbonamento AI Pro, al costo di 21,99€ mensili, con piani per espandere l’offerta agli utenti di Workspace e infine al pubblico generale nei prossimi mesi. Questa innovazione rappresenta un passo significativo verso la rimozione delle barriere linguistiche nel contesto lavorativo e oltre.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.ilfattoquotidiano.it