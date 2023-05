Google lancia i messaggi generati dall'IA, critiche per la privacy

Google ha iniziato a distribuire la beta di Magic Compose, nuova feature nell’app Messaggi di Android che utilizza l’intelligenza artificiale per aiutare a scrivere con frasi che predicono la conversazione. Tuttavia, gli utenti hanno presto scoperto che per policy di Magic Compose Google invia gli ultimi 20 messaggi inviati ai suoi server, per aiutare l’IA a conoscere meglio chi scrive e a funzionare sin da subito. Questi includono tutti gli ultimi messaggi inviati, che Google potrà vedere. L’azienda si è affrettata a dichiarare che i messaggi non verranno immagazzinati per usi futuri, ma utilizzare Magic Compose espone comunque gli utenti e i loro dati, sia da parte di Google che di terze parti.

La chat predittiva di Magic Compose è disponibile se compare un nuovo simbolo accanto a quello per comporre il testo, e suggerisce di volta in volta le risposte, che possono essere editate. Al momento la feature supporta solo i messaggi RCS, non è chiaro quando arriverà per gli SMS e MMS. Anche Microsoft, che compete testa a testa con Google per lo sviluppo commerciale della IA, ha lanciato una feature simile con la sua tastiera SwiftKey, che riesce a predire quali parole verranno digitate dall’utente. Funziona integrata con Bing, il motore di ricerca di Microsoft.