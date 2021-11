Il 5 novembre 2007 Google annuncia la piattaforma Android, il suo sistema operativo per smartphone che oggi praticamente è quello che fa funzionare tutti i telefonini tranne gli iPhone di Apple. L’annuncio in realtà venne accolto con un certo disappunto. Da un paio di anni di parlava dell’arrivo di uno smartphone di Google, il G-phone. Nel frattempo a gennaio Steve Jobs aveva lanciato il primo iPhone.

E invece quel giorno di novembre Google rilascia un comunicato stampa in cui annuncia che trentaquattro aziende – tra cui Texas Insitruments, Intel, T-Mobile e Sprint Nextel – avrebbero collaborato con Google per sviluppare un sistema operativo basato sul software open source di Linux. Era nata la Open Handset Alliance e gli avversari di Google sembravano sollevati. Tutto qui? Steve Ballmer, ai tempi amministratore delegato di Microsoft che sperava di imporre il suo sistema operativo anche sul mobile, disse: !Si tratta solo di parole su un pezzo di carta” (ma del resto Ballmer è passato alla storia per aver riso in tv quando gli mostrarono il primo iPhone).

Mentre l’amministratore delegato di Symbian, un’altra alleanza che vedeva assieme alcuni giganti come Nokia, Sony, Ericsson e Motorola, liquidò la cosa come “è solo un’altra piattaforma sviluppata su Linux”. In realtà la nascita di Android, oggi possiamo dirlo, venne molto sottovalutata. Solo qualche mese più tardi il mensile Wired ricostruì come erano davvero andate le cose e perché Android era il sistema operativo destinato a dominare il mondo degli smartphone. Per farla breve nella primavera del 2005 Andy Rubin aveva ottenuto un appuntamento con uno dei due fondatori di Google, Larry Page. Voleva un appoggio per la startup che aveva fondato, Android, che di fatto puntava a creare una piattaforma open source gratuita per smartphone, in modo che qualunque produttore di telefonini potesse sceglierla. I soldi sarebbero arrivati dopo. “Android avrebbe avuto lo spirito di Linux e il successo di Windows”, sintetizza efficacemente Wired. Rubin voleva l’appoggio di Google per trovare investitori e uscì di lì con l’impegno di Google di comprarsi Android per 50 milioni di dollari. Android è stata una intuizione geniale (nel 2005 non era ancora evidente che gli smartphone avrebbero preso il posto dei personal computer quale strumento principale per connettersi).

Ed ha avuto una esecuzione impeccabile. Andy Rubin nel 2014 ha lasciato Google accompagnato da una brutta storia di comportamenti gravemente scorretti nei confronti delle colleghe sul posto di lavoro; si è poi scoperto che Google a lungo lo aveva protetto e liquidato con 90 milioni di dollari; e la sua ulteriore startup, Essential, ha messo recentemente sul mercato uno smartphone che si è rivelato un flop.