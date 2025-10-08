14 C
mercoledì – 8 Ottobre 2025
Tecnologia

Google lancia AI Mode in Italia, rivoluzione nella ricerca online

Con il lancio dell’AI Mode in Italia, Google introduce una nuova era nella ricerca online. Questa innovazione basa la sua strategia su conversazioni intelligenti e risposte multimodali, grazie ai modelli Gemini.

Gli utenti possono ora interagire con il motore di ricerca non solo digitando, ma anche utilizzando immagini e voce. Le risposte sono dettagliate e personalizzate, incluse di link e suggerimenti. L’approccio “query fan-out” suddivide le domande in vari sotto-temi, ampliando la pertinenza e la profondità delle risposte, rendendo l’interfaccia paragonabile a quella di un assistente digitale avanzato.

Google afferma che con Gemini, gli utenti possono porre domande più complesse, che prima richiedevano ricerche separate. AI Mode è progettata per comprendere le richieste e guidare gli utenti verso risposte pertinenti. Tuttavia, questa evoluzione preoccupa l’editoria digitale. Dati di Similarweb indicano un aumento significativo delle ricerche senza click, da un minimo del 56% a quasi il 70% in alcuni casi, con grosse testate come Mail Online che vedono solo il 31% delle ricerche generare click, un calo significativo rispetto all’anno precedente.

In Italia, dopo un aggiornamento del sistema, le risposte generate dall’IA stanno guadagnando sempre più visibilità, a danno di molti siti specializzati. Grandi editori, come News Corp e Axel Springer, hanno cercato di tutelarsi attraverso accordi con le aziende di IA, mentre molti siti indipendenti affrontano perdite di traffico e di entrate. Ciò potrebbe creare un circolo vizioso che compromette la produzione di contenuti e la loro rilevanza.

Google, dal canto suo, sostiene di voler democratizzare la conoscenza e garantire risposte affidabili, ma il dibattito sulla regolamentazione dell’uso dei dati e sulla sostenibilità dell’ecosistema digitale continua a essere acceso.

