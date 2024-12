Google Introduce la Ricarica all’80% e il Bypass per i Pixel

Pochi giorni fa, Google ha avviato la distribuzione dell’aggiornamento di dicembre per i suoi smartphone Pixel, introducendo nuove funzionalità sotto il nome di Gemini. Tra le novità, è stata inserita un’opzione utile per limitare la carica della batteria all’80% per prolungarne la vita. Questa funzionalità è particolarmente utile perché garantisce che la batteria non si sovraccarichi, contribuendo così a preservarene la salute nel tempo.

Le serie Google Pixel 8 e Pixel 9 ora supportano anche una funzionalità di “ricarica bypass”. Questo permette di alimentare il dispositivo attraverso una fonte esterna, come un alimentatore a muro o un power bank, invece che dalla batteria interna. Per utilizzare questa funzione, è necessario attivare l’opzione di limite di carica all’80% nelle impostazioni del telefono. Una volta raggiunto questo limite, la batteria si fermerà e non si caricherà ulteriormente fino a quando non scende sotto l’80%.

Per attivare questa funzionalità, gli utenti devono andare su Impostazioni > Batteria e abilitare “Usa ottimizzazione della carica”, selezionando poi “Limita all’80%”. L’altra opzione disponibile è la “Ricarica adattiva”. Attivando il limite di carica, si abilita automaticamente anche il bypass di ricarica. Per verificare che tutto funzioni correttamente, è consigliato utilizzare un’app che mostri lo stato della batteria; l’app dovrebbe indicare che la batteria non è in carica e che la fonte di alimentazione è esterna (AC).

È importante notare che il telefono tenderà a caricare la batteria fino al 100% occasionalmente, per poi farla scendere nuovamente all’80%. Questo processo consente al circuito interno di calibrarsi e fornire letture accurate sul livello di carica. Nonostante Google non abbia fornito dichiarazioni ufficiali sui requisiti specifici dei caricabatterie per la funzione di bypass, diverse fonti suggeriscono che un caricabatterie compatibile sia fondamentale per il corretto funzionamento. Altri produttori, come Samsung, offrono funzioni simili e stabiliscono requisiti specifici, come un caricabatterie USB Power Delivery con almeno 25 W di potenza nominale per garantire prestazioni ottimali.