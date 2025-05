Google I/O 2025: Gemini, l’IA si fa personale e autonoma

Durante il Google I/O 2025, il gigante di Mountain View ha presentato le novità future legate all’intelligenza artificiale, con un focus particolare su Gemini. L’azienda punta a rendere i suoi prodotti più intelligenti, autonomi e personalizzati, con l’AI al centro dell’esperienza utente.

Il piano di Google per Gemini è iniziato a marzo con il lancio del modello 2.5 Pro, che ha mostrato notevoli miglioramenti nella logica, nella generazione di codice e nella comprensione scientifica. Tra le nuove funzionalità annunciate c’è Gemini 2.5 Flash, un modello AI per interazioni rapide, e Gemini Advanced, per elaborare report e analisi dettagliate.

Google ha inoltre presentato Veo 3 e Imagen 4, versioni aggiornate di modelli generativi per video e immagini, e Google Flow, un’interfaccia per la creazione di storie e personaggi in modo naturale. Gli Agenti AI, sviluppati per anticipare le esigenze degli utenti, sono un’altra novità, con Progetto Mariner in grado di gestire più attività contemporaneamente.

La ricerca Google sarà potenziata da una nuova Modalità AI che automatizza attività quotidiane come prenotazioni e acquisti. Project Astra Live permetterà di utilizzare la fotocamera per porre domande in tempo reale, mentre Gemini collaborerà con Shopping Graph per offrire suggerimenti intelligenti e automatizzare le transazioni.

Infine, Gemini Live integrerà dati da vari servizi Google per interazioni più precise, e AI Overviews sarà disponibile in oltre 200 Paesi, estendendo l’accessibilità dell’AI. Google mira a trasformare l’AI in un elemento attivo nell’esperienza utente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it