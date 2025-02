Google I/O 2025: date ufficiali del 20 e 21 maggio

Google terrà la sua conferenza annuale per sviluppatori, Google I/O, il 20-21 maggio presso lo Shoreline Amphitheater di Mountain View, California, con inizio alle 17 in Italia. Il CEO Sundar Pichai aprirà l’evento, seguito da sessioni tecniche dedicate agli sviluppatori. L’evento sarà trasmesso in live streaming, permettendo a chiunque di seguirlo online. Google I/O non è solo una conferenza per sviluppatori, ma storicamente è stata l’occasione per l’annuncio di nuove versioni di Android e di dispositivi hardware. Nel 2024, la conferenza ha visto oltre 100 annunci, inclusi i modelli Gemini 1.5, Imagen 3, e l’assistente AI Project Astra.

Quest’anno, l’accento sarà nuovamente posto sull’intelligenza artificiale, con aggiornamenti previsti per i modelli Gemma AI open source, Google AI Studio e NotebookLM. Inoltre, ci si aspetta un aggiornamento di Android 16, attualmente in fase beta pubblica, la cui versione stabile dovrebbe essere rilasciata a marzo; la versione OTA ufficiale di Android 16 è attesa per il 3 giugno.

Google potrebbe anche fornire anticipazioni sui prossimi dispositivi hardware della serie Pixel 10, facendo seguito agli sforzi di innovazione nella tecnologia mobile. Gli appassionati di tecnologia e gli sviluppatori stanno già preparando le loro domande e aspettative per ciò che verrà presentato durante questo importante evento. Con tante novità all’orizzonte, Google I/O promette di essere un evento ricco di informazioni e di spunti interessanti per il futuro della tecnologia.