Google Home Premium e IA Gemini, il futuro della domotica italiana

Google Home Premium, il nuovo abbonamento che sostituirà Nest Aware, sarà integrato con Google One. La nuova intelligenza artificiale Gemini giocherà un ruolo importante nella sicurezza e nell’automazione domestica.

Analizzando il codice sorgente dell’app Google Home, emergono dettagli sul futuro ecosistema domestico di Google, che si caratterizza per un’intensa integrazione dell’intelligenza artificiale e un modello di servizio rinnovato. Google Home Premium sostituisce di fatto il servizio Nest Aware, e questa offerta non sarà autonoma, ma si integrerà direttamente con Google One. In precedenza, nel mercato britannico, Google One includeva già Nest Aware, suggerendo una strategia di unificazione dei servizi.

Il cambiamento è principalmente legato all’introduzione dell’IA Gemini, che sostituirà Google Assistant nell’ecosistema Google Home. Gemini sarà disponibile in una versione base gratuita e in opzioni a pagamento; l’abbonamento a Google Home Premium sbloccherà funzioni avanzate, garantendo una gestione domestica descritta come “sicurezza che capisce ciò che vede”. Ciò si traduce in capacità come descrizioni dettagliate di eventi, avvisi intelligenti e riepiloghi dell’attività quotidiana, tutto gestito dall’IA.

Si ipotizza una struttura a due livelli per i piani a pagamento: “Google Home Premium” e “Google Home Premium Advanced”, con quest’ultimo che dovrebbe ereditare le funzioni di alta qualità di Nest Aware Plus, come la registrazione video continua e la cronologia video. I nuovi piani miglioreranno ulteriormente l’analisi dei flussi video, mantenendo le funzioni storiche di Nest Aware.

Infine, l’interfaccia dell’app Google Home subirà una riprogettazione significativa, introducendo la funzione “Chiedi a casa”, che consentirà interazioni più naturali mediante comandi vocali, promettendo un’esperienza utente completamente rinnovata.