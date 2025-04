Google ha creato un’intelligenza artificiale per comunicare con i delfini

Nel panorama dell’intelligenza artificiale, Google DeepMind sta sviluppando un modello chiamato DolphinGemma, mirato a interpretare e replicare le vocalizzazioni dei delfini, in particolare dei delfini maculati atlantici. Questo modello è parte della nuova linea open source di modelli linguistici Gemma e si basa su decine di ore di registrazioni acquisite dal Wild Dolphin Project, un’organizzazione no-profit dedita allo studio dei delfini. L’obiettivo è comprendere meglio le modalità di comunicazione tra delfini, esplorando la loro socialità complessa e il sistema di suoni utilizzati.

DolphinGemma non solo riconosce le strutture delle vocalizzazioni, ma è in grado di generare suoni simili, simulando realisticamente le sequenze sonore. È progettato per essere efficiente e leggero, permettendo l’uso su dispositivi mobili come gli smartphone, una caratteristica utile per il lavoro sul campo.

Questo progetto rappresenta un passo importante verso una possibile interazione tra esseri umani e cetacei. Gli scienziati rimangono però cauti, concentrandosi sulla comprensione delle strutture linguistiche e i pattern sonori piuttosto che sulla traduzione in un linguaggio umano. Il modello si inserisce nel contesto dell’etologia computazionale, offrendo nuove chiavi interpretative per i comportamenti animali, con i delfini che sono un soggetto ideale per queste ricerche grazie alla loro complessità cognitiva.

Attualmente non è chiaro se DolphinGemma sarà reso disponibile al pubblico o rimarrà un progetto di ricerca scientifica limitato, data la sua specificità e le difficoltà nell’applicazione al di fuori del contesto di studio.