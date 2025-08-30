22.6 C
Google Gemini: AI sostenibile e risparmio energetico in Italia

Google ha recentemente pubblicato uno studio sul consumo energetico del suo assistente AI, Gemini, rivelando dati che contraddicono molte previsioni negative circolate in precedenza. In media, una query di testo su Gemini consuma solo 0,24 Wh di energia, un valore molto inferiore alle stime passate, che variavano tra 0,3 e 7 Wh. Questo dato è il risultato di misurazioni dirette che considerano l’intera infrastruttura tecnologica, inclusi processori AI, CPU, memoria, macchine in standby e overhead del data center.

Lo studio di Google mette in evidenza una contraddizione nel dibattito contemporaneo sull’intelligenza artificiale. Sebbene l’AI venga vista come una potenziale soluzione a molte sfide umane, viene anche demonizzata per il suo impatto ambientale. Questa dualità solleva interrogativi su come valutiamo i veri benefici e rischi della tecnologia.

Il report sottolinea anche le emissioni di anidride carbonica, pari a 0,03 gCO2e per query, ma questa metrica presenta limitazioni. Altre misure, come il consumo d’acqua di 0,26 ml per query, potrebbero rivelarsi più significative. Inoltre, l’hardware e la sua capacità di riciclo sono aspetti importanti spesso trascurati.

I dati mostrano un notevole progresso: il consumo energetico per query è diminuito di 33 volte in un anno, grazie a ottimizzazioni nell’architettura dei modelli e all’uso di hardware specializzati. Google ha anche adottato strategie per limitare il consumo idrico, puntando a sistemi di raffreddamento che minimizzano l’uso di acqua.

Lo studio suggerisce che l’impatto ambientale dell’AI potrebbe essere stato sovrastimato, ma è fondamentale non perdere di vista l’importanza di sviluppare misurazioni e strategie che promuovano un equilibrio tra innovazione tecnologica e sostenibilità.

