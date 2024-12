Google estende il supporto per i Pixel 6 e Pixel 7 di due anni

Google ha ampliato il supporto software per alcuni smartphone Pixel più datati, estendendo gli aggiornamenti Android di due anni. Il Pixel 6, lanciato nel 2021, riceverà il suo ultimo aggiornamento nel 2026, rappresentando una modifica significativa rispetto alla promessa iniziale di tre anni di aggiornamenti. Questa decisione mira a rendere Google più competitiva in un mercato dove rivali come Samsung offrono garanzie di supporto sempre più lunghe.

L’estensione del supporto per Pixel 6 e Pixel 7 aumenterà il valore percepito di questi dispositivi, ora garantiti per cinque anni di supporto software. I possessori del Pixel 6 possono contare su aggiornamenti fino al 2026, mentre il Pixel 7 riceverà supporto fino al 2027. Ciò consente agli utenti di utilizzare le funzionalità del loro telefono senza la preoccupazione di una rapida obsolescenza. L’integrazione del chip Tensor, sviluppato da Google, offre anche un vantaggio in termini di prestazioni e ottimizzazione, garantendo aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità.

Questa scelta di Google si colloca in un contesto competitivo dove i produttori di smartphone si sforzano di offrire aggiornamenti software più lunghi. Sebbene inizialmente Google avesse limitato la promessa a tre anni, ora questa mossa allinea il marchio a standard superiori. Aziende concorrenti come Samsung garantiscono fino a sette anni di aggiornamenti per i loro ultimi modelli. La nuova strategia di Google rappresenta un’opportunità per i consumatori, che possono percepire un valore maggiore nei dispositivi più datati.

L’innovazione tecnologica ogni anno spinge gli utenti a considerare l’acquisto di nuovi dispositivi. Tuttavia, il supporto prolungato offerto da Google rappresenta un’alternativa sostenibile per coloro che desiderano evitare sostituzioni frequenti. Per i possessori di Pixel 6 e 7, è fondamentale sapere che, grazie agli aggiornamenti e ai miglioramenti software, i loro dispositivi non diventeranno obsoleti. Questo quindi offre una migliore protezione degli investimenti effettuati, con la sicurezza di poter utilizzare i propri smartphone più a lungo. Le estensioni del supporto segnano un cambiamento significativo nella strategia di Google, rispondendo alle esigenze degli utenti e rafforzando la posizione del marchio nel mercato degli smartphone.