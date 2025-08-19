28.4 C
Google e Tennessee: accordo storico su energia nucleare

Google ha avviato una collaborazione con Kairos Power per alimentare i suoi data center con energia proveniente da piccoli reattori modulari (SMR). Questa iniziativa mira a soddisfare l’aumento della domanda energetica legato all’intelligenza artificiale. La prima centrale, denominata Hermes 2, sarà situata in Tennessee e fornirà circa 50 megawatt all’ente elettrico Tennessee Valley Authority (TVA), destinati ai data center di Google in Tennessee e Alabama.

Questo accordo rappresenta un passo storico, poiché è la prima volta che una utility statunitense acquista energia da un reattore avanzato di quarta generazione. L’iniziativa è parte del più ampio impegno di Google per integrare fonti di energia rinnovabile e a basse emissioni di carbonio, assicurando così un fornitura elettrica stabile e sostenibile nel lungo termine.

L’interesse per l’energia nucleare sta crescendo tra i principali attori tecnologici: anche Amazon e Microsoft stanno seguendo percorsi simili. Si prevede che la domanda di energia per i data center e le applicazioni di intelligenza artificiale continuerà a salire, con Goldman Sachs che stima un incremento del 160% nella domanda di data center entro la fine del decennio. Gli SMR, più economici e con intervalli di rifornimento più lunghi rispetto ai reattori tradizionali, potrebbero costituire una soluzione promettente, sebbene i loro impatti ambientali rimangano oggetto di dibattito tra gli esperti.

