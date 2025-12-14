Google e Sicurezza Cibernetica

Il panorama della sicurezza digitale sta per subire una trasformazione radicale, guidata dall’ascesa dell’intelligenza artificiale agentica. L’Ufficio del CISO di Google Cloud, in collaborazione con Mandiant e il Threat Intelligence Group, ha rilasciato il report di previsione, delineando un futuro in cui l’AI non è più solo uno strumento di supporto, ma un attore autonomo sia nelle strategie offensive che in quelle difensive.

L’intelligenza artificiale non è più un semplice accessorio, ma il nucleo centrale sia delle strategie offensive che di quelle difensive, spingendo verso un paradigma di “automazione agentica”. Questo cambiamento strutturale trasforma i centri operativi di sicurezza in motori di azione automatizzati, dove il ruolo degli analisti umani evolve dalla gestione degli alert alla direzione strategica di squadre di agenti AI.

Tuttavia, questa autonomia introduce nuovi rischi critici, come la gestione delle identità non umane e il pericolo degli “agenti ombra” che, se non governati con protocolli di privilegio minimo, rischiano di causare massicce fughe di dati. Google sottolinea che oltre il 70% delle violazioni cloud deriva già oggi da identità compromesse, una tendenza che l’AI rischia di accelerare senza adeguati controlli.

Il report lancia un allarme rosso su una minaccia attiva e devastante: la vulnerabilità CVE-2025-55182 nei React Server Components. Classificata con il massimo punteggio di gravità, questa falla permette l’esecuzione di codice remoto non autenticato e colpisce le versioni dalla 19.0 alla 19.2.0. Lo sfruttamento, iniziato il 3 dicembre 2025, vede coinvolti molteplici attori malevoli che utilizzano tecniche sofisticate come l’offuscamento unicode e l’iniezione di webshell Next.js direttamente in memoria.

Google ha rilasciato la nuova Gemini Live API su Vertex AI, basata sul nuovo modello Gemini 2.5 Flash Native Audio. Questa tecnologia abilita la creazione di agenti conversazionali multimodali capaci di gestire interazioni in tempo reale con voce, visione e testo, supportando interruzioni naturali e segnali acustici con bassissima latenza. Le applicazioni spaziano dal supporto clienti avanzato alla traduzione speech-to-speech in oltre 70 lingue che preserva tono e cadenza.