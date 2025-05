Google e editori: L’AI Mode minaccia il futuro dell’editoria

Il panorama digitale statunitense è scosso da un acceso confronto tra editori e Google, in seguito all’introduzione dell’AI Mode, presentata al Google I/O 2025. Questa novità modifica radicalmente i risultati delle ricerche online, eliminando i tradizionali link ai contenuti originali, sostituiti da risposte dirette generate dall’intelligenza artificiale.

La News/Media Alliance, importante associazione di categoria, esprime preoccupazione per le possibili ripercussioni sul settore editoriale, temendo una crisi. L’assenza di link ai contenuti originali non solo compromette il diritto d’autore, ma anche il traffico web, che è cruciale per le entrate pubblicitarie degli editori. Critiche emergono sull’appropriazione indebita di contenuti da parte di Google, accusato di generare risposte senza riconoscere i creatori originali.

Inoltre, Google ha deciso di non garantire agli editori il controllo sull’utilizzo delle loro pubblicazioni in AI Mode. Gli autori che non acconsentono all’uso dei propri contenuti saranno esclusi da Google Search, perdendo l’indicizzazione dei loro siti. La giustificazione di Google è che modificare questa politica renderebbe complicato l’addestramento dei modelli di AI.

La controversia giunge in un momento in cui Google deve affrontare già accuse di monopolio nel settore della ricerca online, e il conflitto con gli editori potrebbe aggravare la sua posizione. Le industrie tradizionali, messe in discussione dall’AI, possono ora solo richiamare l’attenzione sull’importanza dei diritti d’autore e del ruolo del giornalismo nell’era digitale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it