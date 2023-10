Google e Apple, 50 milioni di multa in Corea

La Commissione per le Comunicazioni della Corea del Sud (KCC) si appresta a infliggere multe salate ad Apple e Google, che potrebbero arrivare fino a 68 miliardi di KRW (circa 49 milioni di euro), per la violazione delle regole sui pagamenti in-app. Queste regole impediscono ai fornitori di app store di costringere gli sviluppatori ad utilizzare i loro canali di pagamento per gli acquisti, come riportato dall’Agenzia di stampa Yonhap. La KCC ha deciso di infliggere a Google una multa di 47,5 miliardi di KRW e ad Apple una multa di 20,5 miliardi di KRW per l’abuso della loro posizione dominante sul mercato. Tuttavia, le sanzioni definitive saranno stabilite dopo aver ascoltato le argomentazioni delle aziende coinvolte. La commissione ha anche invitato sia Apple che Google a adottare misure correttive per eliminare pratiche commerciali che potrebbero ostacolare la concorrenza leale nel mercato. In particolare, è stata ritenuta discriminatoria una politica di Apple che imponeva una tassa agli sviluppatori locali. Questa situazione è stata innescata dalle nuove regole sui pagamenti in-app introdotte dal governo nel agosto del 2021 e successivamente approvate dall’Assemblea Nazionale nel 2022. Queste regole sono state implementate per garantire una competizione equa e aperta nel mercato delle app, tutelando così gli interessi degli sviluppatori e dei consumatori.