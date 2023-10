Google Chromecast: Wireless streaming multimediale Box, YouTube, antracite

Collega Chromecast alla TV per riprodurre in streaming programmi TV e film dal tuo cellulare. Funziona con migliaia di app Android e iPhone, offrendoti un’ampia scelta. Aggiornare il firmware prima dell’uso.

Riproduci contenuti in streaming sulla TV dal telefono. Collega il Chromecast alla porta HDMI del televisore e riproduci in streaming i contenuti direttamente dal telefono. Guarda serie, ascolta playlist e altro ancora. È possibile continuare a utilizzare il telefono come al solito senza interrompere la trasmissioneGoditi i video e la musica che ami sul grande schermo. Accedi a programmi TV, film, video, canzoni, giochi, sport e altro ancora con centinaia di app compatibili come Netflix, YouTube, mycanal, OCS, Spotify e altre ancora da scoprireEsegui il mirroring dello schermo del tuo telefono o laptop Android con Chrome. Visualizza lo schermo del tuo dispositivo sul televisore. Tutto ciò che vedi sul telefono è visibile sulla tua TVRichiede un televisore con porta HDMI e un dispositivo mobile compatibile. Alcuni fornitori di contenuti potrebbero richiedere un abbonamento. Alcuni fornitori di contenuti potrebbero richiedere un abbonamentoSistema operativo supportato: Android 4.2 e versioni successive | iOS 9.1 e versioni successive | macOS X 10.9 e versioni successive | Windows 7 e versioni successive