Google Chromecast – Trasmetti sulla tua TV in HD, Android Streaming Stick – Streaming YouTube, Netflix, Disney+, Prime e molto altro sulla tua TV

Google Chromecast. Tutti insieme adesso. Guarda film, spettacoli, TV in diretta, YouTube e foto in streaming sulla tua TV da tutti i dispositivi della tua famiglia.

Trasmetti in streaming dal tuo telefono alla TV. Proprio così. Collega Chromecast alla porta HDMI del televisore per alimentare e riprodurre in streaming il tuo intrattenimento preferito direttamente dal telefono con un semplice tocco. Guarda spettacoli, ascolta playlist e altro ancora. E durante lo streaming, puoi ancora usare il tuo telefono come fai normalmenteFunziona con le app di streaming che conosci e ami. Goditi programmi TV, film, video, canzoni, giochi, sport e altro ancora da oltre 2000 app come Netflix, YouTube, YouTube TV e HBO NOW.Inizia lo streaming solo con la tua voce. Basta dire quello che si desidera guardare dalle app compatibili e controllare la TV a mani libere, con Chromecast e Google Home che lavorano perfettamente insieme[2]Specchia il tuo telefono Android o laptop con Chrome. Visualizza lo schermo del tuo dispositivo sul televisore. Se riesci a vederlo sul tuo telefono, puoi vederlo sulla tua TV

59,99 €