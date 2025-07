Google AlphaEarth: l’AI che migliora l’analisi satellitare

Nel panorama attuale della tecnologia, il contributo dell’intelligenza artificiale si è rivelato fondamentale per la gestione e l’analisi dei dati ambientali. Google, in particolare, ha sviluppato una nuova AI chiamata AlphaEarth, dedicata all’elaborazione di immagini satellitari per monitorare ecosistemi poco mappati.

AlphaEarth è in grado di fornire dati con una precisione di 10 metri e supera le prestazioni di altre intelligenze artificiali simili di circa 23,9%. Nonostante i risultati non siano privi di errori, l’accuratezza del sistema rappresenta un significativo passo avanti. Per testare questa tecnologia, Google ha collaborato con partner come MayBiomas in Brasile e il Global Ecosystems Atlas, focalizzandosi su ecosistemi come foreste pluviali e zone umide.

Il fondatore di MayBiomas, Tasso Azeved, ha sottolineato le difficoltà tradizionali nell’analisi di grandi aree geografiche, evidenziando come AlphaEarth renda più semplice l’analisi delle foreste pluviali senza intaccare la capacità di archiviazione del sistema. Google sta integrando AlphaEarth all’interno della sua piattaforma Earth Engine, originariamente lanciata nel 2010 e utilizzata da enti come la NASA e il Servizio forestale americano.

Grazie a questa nuova tecnologia, AlphaEarth produrrà dati annuali accessibili come dataset per analizzare tendenze a lungo termine, consentendo anche la creazione di mappe personalizzate. Infine, Google ha voluto rassicurare gli utenti riguardo alla privacy, affermando che i dati elaborati non includono informazioni su singoli oggetti o persone.