Google acquisisce Wiz e mira a dominare il settore della sicurezza cloud.

Google sta per completare la sua più grande acquisizione, confermando l’interesse verso i servizi cloud e la cybersicurezza. Wiz, una startup fondata nel 2020, è stata acquisita per 32 miliardi di dollari, cifra record per l’azienda. L’operazione, che deve ancora ricevere l’approvazione delle autorità competenti, si prevede si concluderà nel 2026. Già due anni fa, Google aveva tentato di acquistare Wiz, ma l’offerta di 23 miliardi di dollari era stata rifiutata a causa di preoccupazioni legate alle valutazioni di mercato e a possibili interventi delle autorità antitrust.

Wiz ha visto una crescita notevole nel settore della cybersicurezza per i servizi cloud, in un mercato sempre più centrato sull’intelligenza artificiale. Con l’acquisizione, Google Cloud mira a migliorare la sicurezza delle proprie soluzioni e a rafforzare la sua posizione nel mercato. Rappaport, co-fondatore e CEO di Wiz, ha dichiarato che l’obiettivo di Wiz rimarrà quello di sviluppare una piattaforma multicloud, assicurando che continueranno a collaborare con partner come AWS, Azure e Oracle.

La sinergia tra Wiz e Google Cloud è vista come una strategia fondamentale per garantire che più organizzazioni possano utilizzare il cloud e l’intelligenza artificiale in modo sicuro. Con l’acquisizione, Wiz diventerà un elemento centrale della divisione cloud di Google, contribuendo a una crescita futura in un contesto mercato in continua evoluzione.