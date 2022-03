Google ha raggiunto un accordo per l’acquisizione della startup californiana Raxium, specializzata nella realizzazione di display Micro LED. Nello specifico Raxium sembra avere raggiunto una particolare eccellenza nella creazione di mini diodi luminosi, di dimensioni inferiori ai 5 micrometri, in grado di ottenere ottime prestazioni di visualizzazione RGB nei propri display ottici. La scelta di puntare sulla maggiore chiarezza e luminosità Micro LED sembra indicare anche una nuova tendenza più generale dell’industria AR/VR, in un primo tempo concentrata su microdisplay a tecnologia OLED che hanno rivelato alcuni problemi di chiarezza e nitidezza della visione soprattutto in ambienti illuminati o nell’utilizzo all’aperto. Al momento Raxium non ha lanciato nessun prodotto e anche se I termini dell’accordo non sono stati resi noti, Google ha attribuito alla società californiana il valore di 1 miliardo di dollari.