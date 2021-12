Puntualissime come ogni anno le classifiche di Google delle parole più cercate degli ultimi 12 mesi per ogni categoria possibile. Se l’anno scorso a farla da padrone erano i dpcm, Giuseppe Conte e il CoronaVirus, questa volta c’è spazio per molto altro. Il termine più cercato infatti non è più Covid, ma Serie A. Christian Eriksen, i Maneskin e Orietta Berti invece sono nella top 10 dei personaggi più googlati dell’anno. E i Maneskin sono anche tra i musicisti più cliccati del 2021 su Google Polonia.

Najczęściej wyszukiwani muzycy i zespoły muzyczne w 2021 w Polsce:

1. Mata

2. Maneskin

3. Young Leosia

4. Witold Paszt

5. Halina Mlynkova

6. Sobel

7. Daft Punk

8. Ewa Bem

9. Brass Against

10. Lil Uzi Vert Dane: Google pic.twitter.com/sVPa05K0cV — Szymon Bijak (@SzymonBijak) December 8, 2021

Tra i lutti celebri ovviamente al primo posto c’è l’iconica, la leggendaria Raffaella Carrà, seguita dal giovanissimo Michele Merlo e Franco Battiato. La vera sorpresa però è tra i ‘cosa significa’, perché gli italiani in massa sono andati a vedere cosa volesse dire ‘DDL Zan’.

Google 2021: le parole più cercate dell’anno.

Parole dell’anno

1) Serie A

2) Europei

3) Classroom

4) Raffaella Carrà

5) Champions League

6) Roland Garros

7) Christian Eriksen

8) Wimbledon

9) Green Pass

10) Matteo Berrettini

Personaggi

1) Christian Eriksen

2) Matteo Berrettini

3) Mario Draghi

4) Gianluigi Donnarumma

5) Måneskin

6) Jannik Sinner

7) Giuseppe Conte

8) Federica Pellegrini

9) Orietta Berti

10) Marcell Jacobs

Addii

1) Raffaella Carrà

2) Michele Merlo

3) Franco Battiato

4) Gino Strada

5) Carla Fracci

6) Libero de Rienzo

7) Rossano Rubiconi

8) Milva

9) Principe Filippo

10) Nick Kamen

Come fare…?

1) Lo Spid

2) Il Green Pass

3) Uno screenshot su PC

4) Domanda ATA

5) Il cubo di Rubik

6) Backup WhatsApp

7) Vaccino anti-covid

8) Nodo alla cravatta

9) Un curriculum

10) La lavatrice

Cosa significa…?

1) DDL Zan

2) Zona rossa rafforzata

3) Resilienza

4) Transgender

5) Endemico

6) RDW alto

7) LOL

8) Ce 2163 ffp2

9) Voto intermedio

10) MCHC basso

Perché…?

1) Conte si dimette

2) Non funziona WhatsApp

3) Gli inglesi hanno tolto la medaglia

4) Si festeggia l’8 marzo

5) Israele attacca Gaza

6) Il Principe Filippo non è re

7) I Talebani sono entrati a Kabul

8) Messi va via dal Barcellona

9) I cani leccano

10) L’Italia non si inginocchia

Come…

1) Scaricare il Green Pass

2) Finisce Masha e Orso

3) Prenotare il vaccino

4) Fare lo SPID

5) Prenotare la terza dose

6) Ottenere il Green Pass

7) Funziona il vaccino Pfizer

8) Funziona il Cashback

9) Richiedere il bonus terme

10) Funziona la lotteria degli scontrini

Eventi

1) Serie A

2) Europei

3) Champions League

4) Roland Garros

5) Wimbledon

6) Olimpiadi

7) Sanremo 2021

8) NBA

9) Black Friday

10) Superlega 2021