Come ogni anno Google ha stilato la classifica delle ricerche più popolari degli ultimi 12 mesi. Se nel 2019 hanno spopolato Mahmood, Emma Marrone, Nadia Toffa, Luke Perry e l’incendio di Notre Dame, questa volta il vero protagonista purtroppo è lui, il CoronaVirus. Non solo il Covid, nelle classifiche di Google ci sono anche mascherine, Amuchina, congiunti, pandemia e i famosissimi ‘dpcm’.



Parole.

1. Coronavirus

2. Elezioni USA

3. Classroom

4. Weschool

5. Nuovo Dpcm

6. Diego Armando Maradona

7. Kobe Bryant

8. Meet

9. Contagi

10. Protezione civile

Personaggi.

1. Alex Zanardi

2. Silvia Romano

3. Donald Trump

4. Joe Biden

5. Giuseppe Conte

6. Kim Jong-un

7. Boris Johnson

8. Kamala Harris

9. Rula Jebreal

10. Elon Musk

Lutti.

1. Maradona

2. Kobe Bryant

3. Gigi Proietti

4. Ezio Bosso

5. Ennio Morricone

6. Sean Connery

7. Franco Lauro

8. Jole Santelli

9. George Floyd

10. Naya Rivera

Eventi.

1. Campionato Serie A

2. Elezioni USA

3. Festival di Sanremo

4. Champions League

5. Europa League

6. Roland Garros

7. Black Friday

8. NBA

9. Referendum

10. Festa della Repubblica

Cosa significa?

1. Pandemia

2. MES

3. DPCM

4. Congiunti

5. Urbi et Orbi

6. Bonsai

7. Smart working

8. Lockdown

9. RSA

10. Black Lives Matter

Perché?

1. Votare sì al referendum

2. Si chiama coronavirus

3. Le scope stanno in piedi

4. Votare no al referendum

5. L’Australia brucia

6. In Germania pochi morti

7. Si festeggia ferragosto

8. Coronavirus, perché si muore

9. I Ricchi e Poveri si sono separati

10. Si chiama covid-19

Fai da te.

1. Amuchina

2. Maschera

3. Scrub viso e corpo e labbra

4. Tinta capelli

5. Ceretta

6. Pulizia del viso

7. Colpi di sole

8. Pedicure

9. Taglio capelli uomo

10. Ceretta araba

Google 2020: le ricerche in USA.

.@Shakira was crowned Google’s top trending artist of 2020.🍾 pic.twitter.com/ZfbnAsjF84 — Pop Crave (@PopCrave) December 9, 2020

Google 2020: i personaggi più cercati in USA.

Joe Biden

Kim Jong Un

Boris Johnson

Kamala Harris

Tom Hanks

Jacob Blake

Kanye West

Ghislaine Maxwell

August Alsina

Ryan Newman

Google 2020: gli artisti più cercati in USA.

Shakira

August Alsina

Adele

Doja Cat

Grimes

Van Halen

Lizzo

Tamar Braxton

Quando Rondo

Tory Lanez

Google 2020: gli attori più cercati in USA.

Tom Hanks

Joaquin Phoenix

Amitabh Bachchan

Ricky Gervais

Jada Pinkett Smith

Justin Hartley

Lea Michele

Eleazar Gómez

Ansel Elgort